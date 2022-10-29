美國政府官員：“與朝鮮進行裁軍談判，有可能成為選項”. October. 29, 2022 07:26. by 華盛頓=常駐記者文炳基、申圭鎮記者 weappon@donga.comnewjin@donga.com. 美國拜登政府高級官員當地時間27日表示：“如果朝鮮願意對話，裁軍（談判）可能成為選項。”分析認為，這壹表態的意思是，如果朝鮮答應舉行“無條件對話”，實際上可以以承認朝鮮為有核國家為前提，在減少核武器的同時，減少韓美聯合軍演等。拜登政府提及與朝鮮進行裁軍談判的可能性尚屬首次。 美國國務院負責裁軍和國際安全事務的副國務卿邦尼·詹金斯當天在美國智庫卡內基國際和平基金會的談話中做出了上述表示。她還表示：“如果（朝鮮國務委員長）金正恩拿起電話說‘想談裁軍問題’，我們不會說‘不行’，”“我們應該先進行對話，了解（朝鮮希望的裁軍）是什麽。”核裁軍協商通常是核保有國之間為降低核戰爭危險，同時為減少核武器而進行的談判。 美國壹直以會“承認朝鮮為核擁有國”為由，排除與朝鮮舉行核裁軍談判的可能性。此外，很多人擔心，如果美朝簽署核裁軍協定，朝鮮可能會要求中斷韓美聯合軍演、裁減或撤離駐韓美軍。 實際上，詹金斯當天表示，“對於可能延伸為傳統裁軍協定的減少危險問題，也可以進行對話”，暗示作為減少核武器的補償，可以調整對朝鮮的軍事應對態勢。 拜登政府在當天發表的國家國防戰略、核態勢報告、導彈防禦研究報告中就朝核問題表示：“不能容忍對美國或同盟國的任何核攻擊，這將導致金正恩政權的終結。”報告還強調：“美國將繼續展開戰略轟炸機等核戰鬥力，”“為了加強延伸威懾，可以定期舉行高層會談，討論改善危機應對協議的選項。” 朝鮮時隔兩周再次發射了彈道導彈。據韓國軍聯合參謀本部透露，朝鮮從當天上午11時59分至中午12時18分在江原道通川壹帶發射兩枚短程彈道導彈，高度為24公裏，飛行約230公裏。進入今年以來，朝鮮在通川發射了首枚彈道導彈，2019年8月還在那裏發射了朝鮮版“陸軍戰術導彈”短程導彈（KN-24）。

한국어