普京：“如果韓國向烏克蘭提供武器，兩國關系將破裂” VS 尹錫悅：“這是我國主權問題……沒有提供過殺傷性武器”. October. 29, 2022 07:26. by 姜聲煇, 洪壽英 yolo@donga.com,gaea@donga.com. 俄羅斯總統普京（照片）警告說，如果韓國向烏克蘭提供武器，兩國關系有可能破裂。尹錫悅總統表示：“這是我們的主權問題。” 普京在當地時間27日在俄羅斯莫斯科舉行的國際俄羅斯專家組織“瓦爾代俱樂部”會議上表示：“我知道韓國決定向烏克蘭提供武器和彈藥，”“這將破壞我們的關系。”他還強調：“如果我們與朝鮮重新開始合作，韓國會做何反應?”“希望韓國能想壹想，會不會對此表示歡迎。” 有評價認為，普京就向烏克蘭援助武器問題針對韓國進行警告，實屬罕見。 對於普京的上述發言，尹錫悅28日在去龍山總統室辦公樓上班路上表示：“我們壹直通過人道主義、和平的方式與國際社會聯系對烏克蘭進行援助，從未提供過殺傷性武器。”他同時強調：“（援助烏克蘭問題）無論如何都是韓國主權的問題。”他接著表示：“正在努力與包括俄羅斯在內的世界所有國家維持和平、良好的關系。” 此前，烏克蘭總統澤連斯基在今年4月的韓國國會視頻演說中要求提供武器支援，但韓國政府堅持“不能是殺傷性武器”的立場，並壹直提供除武器以外的防彈頭盔、帳篷、毛毯等軍需和醫療物資、人道主義支援等。 韓國外交部官員當天在被問到“是否可以理解為沒有向烏克蘭支援過殺傷武器，也沒有計劃支援”時回答說：“是的。關於對烏援助，韓國政府的立場沒有改變。”

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