尹錫悅主持召開緊急經濟會議……無法給人“克服危機”信任的80分鐘. October. 28, 2022 07:36. . 尹錫悅總統昨天在龍山總統室二樓主持的第11次非常經濟民生會議通過電視進行了現場直播。在此之前，總統發言結束後轉換為非公開，但此次公開了80分鐘左右的會議內容。其宗旨是，真實地向國民告知，在全球經濟危機的情況下，政府正在苦惱什麽，為了給經濟註入活力，正在制定什麽樣的對策。 此次緊急經濟會議之所以備受關註，不僅僅是因為電視直播的形式。在經濟不確定性日益增大的情況下，這是可以直接聽到新政府如何突破危機的機會。從這壹點來看，此次直播是第壹次嘗試，因此多少有些意義，但在內容方面留下了不少遺憾。因為這只是羅列各部門政策的水平。 經濟副總理秋慶鎬的診斷是“面臨復合危機”“潛在增長率下降到2%左右”“明年會比今年更難”等。他表示，“核心是搞活出口”，提到了半導體、二次電池、造船等主力產業和核電站、國防產業、建設基礎設施等海外訂單產業等的培養方案。他還報告稱，“二次電池訂單金額達560萬億韓元”“今年國防產業出口將達到130億美元”等。與其就特定問題展開深入的討論，不如主要以部長們說明相關部門的政策，並請求企劃財政部協助預算的方式展開。 因為時間定為80分鐘，所以集中討論存在壹定的局限性。既然如此，還不如深入分析目前經濟危機的本質，讓普通國民也容易理解，明確目前政府的最大重點課題是什麽、政策基調是什麽。這給人壹種與各經濟主體感受到的“緊急情況”多少有些距離的走馬觀花式會議的感覺。 韓國經濟進入了危機之中。據悉，截止到本月，貿易收支肯定要連續7個月出現逆差。韓國銀行昨天公布，今年第三季度國內生產總值增長率為0.3%。這次會議是第11次會議。壹口吃不成胖子。直播總統主持的經濟會議可以增加與國民的溝通，並敦促公職社會奮發圖強，因此今後也有必要繼續發展下去。但是，如果不想讓現場直播演變成“秀”，就要提高警惕，達到啟動“作戰室”的水平。

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