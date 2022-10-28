伊朗女性“頭巾疑問死”事件第40天，萬人舉行追悼示威……警察開槍. October. 28, 2022 07:37. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 在因未戴頭巾而被伊朗警方逮捕後突然死亡的瑪莎·阿米尼（22歲）死亡40天之際，多達1萬名的大規模追悼者參加了反政府示威，伊朗當局立即發射實彈，進行了強硬鎮壓。 據伊朗半官方媒體ISNA通訊社等報道，當地時間26日，約有1萬人聚集在伊朗西部庫爾德斯坦省薩克茲郊外的阿米尼墓地，譴責伊朗政府。當天是阿米尼去世的第40天，伊朗壹般相信故人的靈魂在死亡第40天會暫時回來，因此在當天舉行追悼活動。 當天聚集在阿米尼墓的追悼者們高喊“女性、生命、自由”、“殺死獨裁者”等反政府口號。現場不僅人頭攢動，而且還有他們乘坐的車輛和摩托車等，人山人海。英國《衛報》報道說：“伊朗當局警告阿米尼家屬不要在40日舉行追悼活動，但阿米尼家屬們沒有屈服，舉行了追悼儀式。” 據外電報道，伊朗安全部隊向追悼者發射了實彈和催淚彈，進行了強硬鎮壓。總部設在挪威的壹人權團體表示，由於安全部隊的開火，當天在薩克茲地區全境約有50人受傷。 此外，伊朗首都德黑蘭、伊斯法罕、馬沙德等地也同時舉行了追悼阿米尼、譴責政府的集會。在德黑蘭，以城市中心大巴紮爾（傳統市場）為中心聚集了很多人，高喊反政府口號，很多司機也鳴響警笛，向示威隊表示支持。 同壹天，伊斯蘭遜尼派極端主義武裝團體“伊斯蘭國”在伊朗伊斯蘭什葉派聖地發動槍擊恐怖襲擊，造成15人死亡。伊朗當局逮捕了恐怖分子，並稱其為“塔克菲理恐怖分子”。這是伊朗當局在稱呼伊斯蘭遜尼派強硬武裝勢力時使用的用語。 伊朗內務部長艾哈邁德·瓦希迪指責說，伊朗國內的反政府示威為“錫拉茲聖地恐怖事件”提供了借口。伊朗總統萊西也表示，將對恐怖行為采取相應的措施，使緊張感達到高潮。

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