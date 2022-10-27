城市中心健康慶典“首爾健身秀”將於下月1日開幕. October. 27, 2022 07:46. by 張潤貞記者 yunjung@donga.com. 《東亞日報》和頻道A為了讓所有人都能享受“健康的生活”，將於下月1日至3日在首爾中區首爾市政府前的首爾廣場舉行“2022首爾健康秀-市中心開放健康慶典”。 今年首次開始的“首爾健康秀”是密切關註健康的國民們可以同時體驗相關企業和醫療、公共機構的健康內容的慶典場所。國內外主要保健企業和健康相關醫療、公共機構將開設100多個介紹最尖端技術與服務的展位，並準備大規模戶外瑜伽課和鋼鐵部隊Cross Fit等多種娛樂項目和贈品活動。下面介紹壹下為期3天的活動的主要節目。● 從K-POP舞蹈到瑜伽，再到急救直升機……為期3天的大型活動 因為是第壹次舉辦這樣的活動，所以在“2022首爾健身秀”上排滿了市民們可以自由參與的豐富多彩的節目。 第壹天的1日，代表節目當然是《k-pop Pump-up》和《與安達爾壹起的瑜伽課》，在《k-pop Pump-up》中，Fitness Candy戰隊將登上舞臺，在30多分鐘的時間裏，配合著歡快的K-pop音樂盡情享受並壹起進行運動，呈現精彩的舞蹈表演。全體參加者將獲得健身秀官方紀念品“健身帶”，並通過現場抽簽獲得三星電子“Galaxy-Fit2”、“Buds2”等多種獎品。 《與安達爾壹起的瑜伽課》是熱愛瑜伽的人不能錯過的活動。1日下午1點~3點在首爾廣場草坪上，參加者可以在那裏曬午後陽光，享受瑜伽，獲得治愈。雖然是3萬韓元的收費講座，但向聽課的所有人提供價值10萬韓元的安達爾瑜伽服裝，並通過現場抽簽，贈送健康檢查券、高級高爾夫用品、健康護理智能機器等價值600萬韓元的豐厚獎品。 2日，頻道A的“鋼鐵部隊”成員們將出動到首爾廣場。又名“黃將軍”的黃忠元和“海哲姐姐”鄭海哲，兩位成員為了熱愛運動的人們準備了1個小時的Cross Fit節目，進行人生Cross Fit課程。運動用的箱子、啞鈴都準備好了，只要穿著輕便的服裝來到廣場就可以了。向全體參加者提供健身秀官方紀念品“健身帶”，深蹲機等運動器械也等待著參加者。 最後壹天的第三天的亮點是急救醫療專用直升機“醫生直升機”在首爾廣場上空飛行。為了改善在緊急情況下因噪音投訴和起降限制而不能自由飛行的醫生直升機的現實，作為東亞日報、頻道A進行的復生活動的壹環，在準備的此次“與醫生直升機壹起的復蘇課程”中，不僅可以觀看醫生直升機的飛行，還可以學習心肺復蘇術。● “午飯時間出來玩躲避球遊戲？” 不僅是演講節目，抽出短暫的時間就能享受的各種活動也在等待參加者。1日午飯時間，可以和同事們壹起組隊跳繩，還可以獲得獎品，在2日午飯時間，可以和“鋼鐵球-躲避球戰爭”的黃忠元隊員、鄭海哲隊員壹起組隊享受躲避球的“鋼鐵球躲避球王”活動也將上演。跳繩有相當於50萬韓元的聚餐費，躲避球王有運動器材等獎品。 此外，還準備了可以享受1對1足球的“街頭足球”、把首爾廣場草坪作為健身房享受間隙運動的“首爾健身人”。此外，詳細內容和贈品等還可以在網站（www.donga.com/news/Health/healthshow）上進行確認。

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