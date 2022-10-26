國際貨幣基金組織官員：“物價今年將觸頂”. October. 26, 2022 07:41. by 朴尚俊記者 speakup@donga.com. 國際貨幣基金組織預測，明年韓國出口增長率將下降到0%。 該機構亞太部主任克裏希納·斯裏尼瓦桑25日在韓國銀行舉行的以“全球經濟和韓國”為主題的記者座談會上表示：“預計明年韓國出口將呈現停滯狀態。”他預測，今年韓國出口增長率為3%左右，明年將接近0%。 斯裏尼瓦桑解釋理由說：“韓國受到了全世界實體經濟、金融市場情況的影響，”“貿易形勢的沖擊、美國的通貨緊縮等產生了（負面）影響。”他還解釋說，國際貨幣基金組織把明年韓國的經濟增長率預測值下調至2.0%，比原來下調了0.9個百分點。 他還建議：“與上個月相比，消費者物價上漲率呈下降趨勢，物價在今年達到頂點後，會逐漸回到2024年左右的目標水平，”“雖然對增長有影響，但是通過緊縮壹定要正面應對通貨膨脹。”斯裏尼瓦桑還勸告說：“據我所知，（韓國）政府負債增加到了國內生產總值（GDP）的55%左右，從中期來看，制定財政政策的標準，維護信任非常重要。”

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