李承燁主教練帶領鬥山熊隊進行最後的備戰. October. 25, 2022 07:42. by 任寶美 bom@donga.com. “可能會妨礙選手們……” 李承燁主教練24日看著湧向球隊專用訓練場“利川鬥山熊公園”的采訪團做出了上述表示。李主教練從就任儀式的第二天即19日開始在球隊設置最後訓練營的該地指揮了選手團，但當天是他作為球隊主教練第壹次向媒體公開訓練場面。 李主教練對鬥山選手使用最多的詞語是“再多壹點”。李主教練表示：“因為是收尾訓練，所以要更加努力，要更加投入，更加穩重，還要多跑壹步”，“（觀察鬥山選手們的訓練結果）很努力，感覺很好。但還是希望選手們能再努力壹點。” 李主教練在前壹天觀看了鬥山未來隊（2線隊）和韓國大賽（總決賽）前夕SSG隊的熱身賽後，對於留下“金仁泰的推擊擊球給我留下了深刻的印象”的評價，表示“推外側球，拉身體側球是基本，但出乎意料的是不太順利。通過反復練習，比起頭部，身體要保持記憶，進行反射性的擊打。如果是職業選手，那是最基本的”，強調了反復訓練的重要性。 當天，李主教練雖然用耳朵和嘴回答了記者的提問，但眼睛卻不停地盯著運動場各個角落的選手們。他說：“"機會是壹樣的。我想傳遞壹個信息，無論是誰，只要拿出（好的）訓練結果就可以登場比賽。”當然，28名壹線隊參賽名單的事實沒有改變。李主教練說：“所以希望選手們在這裏能盡量多展示自己擁有的東西。” 但是並沒有要求“無條件地努力”。李主教練表示：“我在選手時期也感覺到了，強制進行的運動會退步。與其做教練指使的事情，不如多溝通選手們需要什麽、想做什麽。”

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