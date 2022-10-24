首爾市從今天開始舉辦環保“倫理時尚”企劃展. October. 24, 2022 07:44. by 李青雅記者 clearlee@donga.com. 首爾市23日表示，將從24日開始舉行為期兩天的介紹“倫理時尚”產品的企劃展。倫理時尚產品是指從材料篩選到制造、流通、購買等所有過程都履行環保、倫理責任的產品。 首爾市相關人士解釋說：“計劃在Naver購物直播‘Cabin的直播’中展示6家企業的‘素食時尚’產品和再利用包等23種產品。”素食時尚是指用軟木皮等植物性替代品代替毛皮、安哥拉山羊毛等動物皮革。升級改造是用廢棄的產品制造新產品。 在此次企劃展上，將介紹首爾地區自立中心成員們利用消防員廢棄防火服制作的再利用包（119REO）△利用廢棄塑料等廢棄資源制作的卡片夾和鑰匙鏈（Project1907）△把以養育設施孩子們為對象進行的美術課上出現的作品融入設計的時尚雜貨（A'DREN）等。 節目將從24日和25日下午6時30分開始，每次進行壹個小時，只要在Naver購物直播頻道上搜索“Cabin Market”就可以收看。在企劃展上，可以以比定價優惠10~30%的價格購買產品。詳細內容可以在首爾市運營的社會經濟購物中心“共同世界購物中心（hknuri.co.kr）”上確認。

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