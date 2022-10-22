“本托號”國家隊公布最後的集訓名單……朱瑉奎和李勝宇再次落選. October. 22, 2022 07:39. by 兪載泳 elegant@donga.com. 保羅•本托主教練率領的韓國男子足球國家代表隊將在2022卡塔爾世界杯之前，以K聯賽球員為主進行最後的磨練。 大韓足球協會21日公布了參加卡塔爾世界杯開幕前最後壹次集訓的27人大名單。國家隊將於28日在京畿坡州市國家足球隊訓練中心（NFC）集合。下月11日，他們將在國內進行最後壹場熱身賽。參加卡塔爾世界杯的最終26人大名單將於下月12日公布。由於此次召集不是國際足聯（FIFA）規定的A級比賽期間，因此歐洲派球員被排除在外。其中大部分是效力K聯賽的國內球員。 在此次名單中，在K1聯賽中攻入13球（進球排名第7位）的吳賢奎（21歲•水原隊）首次入選國家隊。效力於中東球隊的金承奎（阿爾沙巴布）、鄭又榮（阿爾薩德）、權敬源（大阪鋼巴）、孫準浩（山東泰山）被列入海外派名單。本托主教練表示：“在球隊出征卡塔爾之前，為了提高球員們的狀態需要訓練時間，所以召集了球隊。在確定最終參賽名單之前，將利用這次機會，對球員們的技能進行最後的檢驗。” 職業足球K1聯賽射手榜第1位（17球）的朱瑉奎（32歲•濟州）和射手榜第4位（14球）的李勝宇（24歲•水原FC）最終未能得到本托主教練的選擇。去年成為K1聯賽得分王的朱瑉奎在本賽季也處於射手榜榜首位置，但不僅沒有入選過本托號，也沒有入選過國家隊。今年重返K1聯賽的李勝宇在2018年與哥斯達黎加隊的比賽中參加了本托教練就任後的首場比賽。但在2019年3月與伊朗隊的比賽結束後，他再也沒能登上本托號。由於朱瑉奎和李勝宇在最後的集訓中沒有接到召喚，因此或將很難踏上本次卡塔爾世界杯之旅。

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