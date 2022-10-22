大莊洞非法資金疑惑調查，不能走向政治失蹤. October. 22, 2022 07:38. . 檢察機關開始觸碰共同民主黨代表（黨首）李在明的大選資金疑惑後，李在明昨天要求就大莊洞事件實行特檢。李在明在記者會上主張：“別說是大選資金，連壹塊糖果都沒有收到，”“總統和執政黨應立即接受與火天大有、大莊洞開發相關的特檢。”國民力量黨拒絕說：“這是在故意拖延時間、推遲調查、摻水，”“先接受檢方的調查”。 此前，檢察廳於昨天淩晨以涉嫌從大莊洞團夥處收受8.47億韓元總統選舉資金為由，對李在明的親信、民主研究院副院長金容（音）申請了拘捕令。李在明之所以打出特檢牌，似乎有政治布局。這可能是為了打造對在野黨及大選失敗者的政治鎮壓和政治報復的帽子，避開檢察機關的鋒芒，展開輿論戰。 大莊洞特檢在上次大選時也曾提到過。在國民力量黨主張針對自己的瀆職嫌疑進行特檢後，李在明表示，時任總統候選人尹錫悅也與大莊洞疑惑有關，提議同時進行特檢。在今年3月大選之前，共同民主黨作為黨論，還提出過針對尹錫悅2011年釜山儲蓄銀行不良調查疑惑的特檢法案。李在明說：“如果（執政黨）拒絕，即使通過共同民主黨的力量，也壹定要實行特檢。”這是不惜單獨處理的玉碎戰略。 大選前是由文在寅政權的檢察機關，大選後則是尹錫悅政權的檢察機關在對大莊洞事件進行調查。據悉，檢察機關目前已經掌握了金容收受非法資金的具體陳述和記錄資金轉交時間、地點、金額等的筆記。檢察認為這是“大選資金”，正在進行調查。2003年發生“成車裝錢事件”時，李會昌候選人沒有被起訴。在野黨以此為據指責這是對總統選舉失敗者的報復性調查，但執政黨針鋒相對地表示，應該查明從大選前開始就提出的國民疑惑的真相。輿論站在真相壹側。拋開政界的特檢攻防戰，檢察機關應該公正、嚴格地處理此次事件。 檢察機關的調查不能成為吞噬所有其他民生問題的政治黑洞。預計今天將舉行大規模的“彈核總統”集會和對抗集會，雙方發生沖突等憂慮正在加大。必須查明大莊洞疑惑的真相。但是，這是法律的領域。不能走向政治失蹤。

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