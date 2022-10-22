李在明：“大莊洞疑案，實施特檢吧” VS 執政黨：“這是為了拖延調查時間”. October. 22, 2022 07:39. by 金志炫, 姜炅石 jhk85@donga.com,coolup@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明21日向尹錫悅總統和國民力量黨要求就“火天大有”“大莊洞”兩大疑案實行特檢。隨著自己的“親信”、民主研究院副院長金容（音）收受非法大選資金的疑惑擴散，李在明打出特檢牌展開了應對，其對象不僅包括大莊洞事件，也包括牽涉到尹錫悅在內的釜山儲蓄銀行事件。李在明還表示，即使執政黨拒絕特檢，也“壹定要通過共同民主黨擁有的力量進行特檢”。但國民力量黨表示，“這只是在故意拖延時間”，立即表明了拒絕之意。預計繼今年早些時候的大選之後，“大莊洞政局”將再次持續。 李在明當天上午主動召開緊急記者會表示：“不要說是非法大選資金，我連壹塊糖果都沒有收到。”他強硬地表示：“好像挖來挖去也沒有挖出什麽來，就連造假也搞出來了，”“事件的真相被歪曲，對在野黨露骨的政治鎮壓和報復調查的揮刀之聲倒是十分熱鬧。”他還說，“政權更叠、檢察官更叠後，相關人士也改口了。讓人懷疑，不是查找到了真相而定罪，而是為了定罪而炮制、捏造真相”，將責任推卸給了“尹派檢察機關”。他說：“不能壹直在印第安祈雨祭式的調查上浪費國家力量，”“就讓我們通過特檢，把大莊洞事件從頭到腳，壹枝壹葉查個通透吧！” 作為接受特檢的對象，李在明提到了△大莊洞開發及火天大有事件△釜山儲蓄銀行調查相關疑惑△尹錫悅的父親住宅買賣經過△造假調查及教唆偽證疑惑等。當被問及如果執政黨不接受特檢提議時有什麽計劃時，李在明回答說：“我在大選辯論會上也提議過進行特檢，”“這次不會讓步。如果執政黨拒絕，即使通過共同民主黨擁有的力量，也必須進行特檢。” 國民力量黨立即拒絕了特檢提議。該黨院內代表朱豪英當天上午召開記者會表示：“調查不順利時，就以各種理由回避（特檢），現在政權交替後開始正常進行調查了，又主張進行特檢。”他還說：“再次咬住尹總統不放，除了曾表示自己最大政績的大莊洞事件的核心之外，通過摻水、水鬼作戰來混淆論點，”“國民們應該很清楚（李代表）為什麽現在才再次要求特檢。” 總統室表示，“特檢是朝野協商後討論的事項”，對此保持距離。總統室高層相關人士表示：“這不是由總統室，而是應由執政黨發表正式立場來應對的問題，”“總統室沒有什麽可回答的。”

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