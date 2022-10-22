受高強度緊縮影響，美國國債利率創金融危機後最高值. October. 22, 2022 07:39. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國國債利率壹直在上升。投資者預測明年5月左右美國基準利率將暴漲到5%，因此國債利率也隨之上漲。預計美元價值也將持續上升。 當地時間20日，包括住宅擔保貸款在內的主要市場利率標桿——美國10年期國債利率繼全球金融危機時的2008年7月以後，時隔14年首次超過4.2%，以21日零時為準上升到了4.265%。與今年1月相比，利率上升了2.6個百分點以上。10年期國債利率自1984年以後，時隔38年連續12周呈上升趨勢。 國債利率持續上漲是因為美國中央銀行聯邦儲備委員會將繼續上調基準利率。特別是投資者們20日在期貨市場上認為2023年5月美國標準利率將達到5.0%，開始了交易。也就是說，預計基準利率將從目前的3.0%~3.25%再提高約2個百分點。 費城聯邦儲備銀行行長哈克爾（照片）的“鷹派”發言也助長了國債利率的上升。哈克表示，“令人失望的抑制通貨膨脹的努力結果，到年末為止，基準利率將遠遠超過4%”，並表示美聯儲將繼續上調利率。他還預測：“直到2024年末，物價才會下降到美聯儲目標值的2%左右。” 美國勞動部公布的上周（10月9日至15日）新增失業補貼申請件數比前壹周減少1.2萬件等，過熱的勞動市場也對美聯儲將持續高強度緊縮的預測加大了力度。從目前的氛圍來看，11月美聯儲采取“巨大步伐”（基準利率上調0.75%）似乎很有希望。

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