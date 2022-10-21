對李在明競選資金的調查，必須只能以“事實”和“公正”為尺度. October. 21, 2022 07:38. . 共同民主黨代表（黨首）李在明的親信、民主研究院副院長金容（音）19日被警方逮捕，即將申請拘捕令。他涉嫌在去年4月~8月間從大莊洞團夥處收受了數億韓元的非法資金。檢察廳正在調查這筆錢被用作李在明大選競選資金的可能性。 檢方掌握到，金容去年2月對前城南城市開發公社社長職務代理柳東奎（音）提出了“需要20億韓元大選準備資金”的要求。柳某向大莊洞開發商南旭律師申請了資金，南旭籌集了8億韓元左右現金。但檢察機關認為，在8億韓元中，實際交給金容的金額為6億韓元左右。 對於金容，李在明表示：“他是誌同道合的朋友，就像是我的分身。”在柳某被媒體稱為大莊洞事業的“關鍵人物”並傳出是自己親信的傳聞後，李在明又表示：“如果是親信，應該像鄭鎮尚（現任代表室政務調整室長）和金容那樣吧？”金容曾擔任京畿道發言人，並在今年的大選中擔任選舉對策委員會總管副本部長。可謂名副其實的親信。 如果這樣的人確實從大莊洞團夥那裏收受了巨額資金，那麽大莊洞的調查將進入全新的局面。如果相關資金流入大選競選資金，李在明也將無法擺脫政治、法律責任。李在明使用了“鎮壓在野黨”“鏟除政敵”等激烈的措辭，反駁道：“總是說什麽大選資金，非法資金連1韓元都沒有用過。”可以說，雙方都賭上了命運。 如果此次調查擴大為總統選舉資金調查，將是自2002年大國家黨“成車運事件”後，時隔20年再次展開調查。據悉，檢察機關最近從柳某那裏掌握了相關陳述。巧合的是，柳某在昨天午夜因拘留期限到期而被釋放。調查不能有任何政治背景。只有以相關人員的壹貫陳述和能夠證明這些的證據為基礎，才能分辨出真相。 檢察機關前天試圖扣押搜查位於共同民主黨辦公樓的民主研究院，但因共同民主黨議員的阻止而未能成功。有人指出，雖然是合法執行法院令狀，但在國政監查期間對在野黨黨部進行扣押搜查是不合理的。因為給民間企業帶來了天文數字的收益，所以聲稱有“黑錢”往來的疑惑是國民關註的焦點。但是，為了不產生政治誤會，檢察機關的調查應該公正、嚴格地進行。

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