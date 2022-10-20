上流階層的美德. October. 20, 2022 07:51. . 英語單詞“Charity”雖然意味著慈善或慈善團體，但也有寬容的意思。在寬容的國家荷蘭，自古以來幫助弱者或施舍慈善被認為是重要的美德。雅各布•奧切特瓦爾特畫的這幅畫也蘊含著16世紀荷蘭上流階層家庭的美德。 畫中描繪了在大而優雅的家門口前牽著保姆手的富家孩子向乞丐家人遞硬幣的場面。穿著熨得筆挺的白色禮服的孩子，由於穿著打扮的緣故，看起來像壹個女孩，但其實是個男孩。按照當時的慣例，直到7歲左右為止，男童都穿著女童的衣服。衣衫襤褸的乞丐少年壹只腳邁入室內，伸出手中的帽子來領取硬幣。 有趣的是登場人物的視線。乞丐少年的視線向著衣著考究的富家孩子，抱著嬰兒的貧困媽媽可憐地看著這樣的兒子。世界上哪個媽媽會想要孩子乞討，但看起來沒有辦法。相反，富家孩子看著畫面外的我們。她似乎對自己的慈善行為感到自豪，說“我正在幫助可憐的人”。在後面的客廳裏欣慰地看著這壹幕的孩子的父母也凝視著正面，似乎在表明他們對子女的教育非常成功。畫面右下角出現的狗則擔任了這所有場面的見證人。 鹿特丹出身的奧切特瓦爾特壹生以上流階層的日常生活為主題畫了很多畫。不是單純的外部描寫，而是想通過幫助貧窮的人或不同階層的人相互作用的場面，給予道德上的教訓。 奧切特瓦爾特雖然為上流階層顧客畫了畫，但對窮人的關心和同情心卻很深。打開前門，欣然接受乞丐家人，可憐地看著他們的保姆溫暖的目光也許代表了畫家的心聲。

한국어