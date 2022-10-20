不露面的老紳士捐贈1億韓元，“請用於貧困層”. October. 20, 2022 07:51. by 河東=崔昌煥記者 oldbay77@donga.com. 壹名不願透露姓名的老紳士慷慨解囊，要求將1億韓元現金用於幫助生活困難的鄰居，令人感動不已。 據慶尚南道河東郡19日透露，前壹天下午2時左右，花開面事務所來了壹名身穿牛仔褲、風衣、禮帽、戴著墨鏡的男子。被推測為70多歲的該男子說，“雖然是壹筆小錢，但想捐出去”，居民生活支援主務官林英淑（音）告知了慶南社會福利共同募捐會的賬號。 該男子在約20分鐘後回到面事務所，向林英淑遞交了捐款匯款收據和壹張便條。收據上印有“1億韓元”的金額。林英淑嚇了壹跳，請他坐下，“給您上壹杯熱茶”。但男子極力推辭，說“不能公開名字、身份、居住地區等，所以請不要問”，隨後慌忙離開。 男子與收據壹起留下的便條上寫著：“為了提高花開面居民社會福利領取對象中貧困階層高齡者、殘疾人、病人、兒童等的福利，希望以仁同福利基金的名義使用。”落款是“無名人士”。 林英淑表示：“看起來不是花開面居民，”“從特定捐給花開面居民的情況來看，推測與花開面可能有著某種關系。”花開面面長李在萬（音）表示：“沒有透露姓名的慈善家的此次捐贈將給刻薄的世界註入活力，”“將按照捐贈者的意願，為困難的鄰居們珍重著使用。”

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