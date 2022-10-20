擁有“神之能力”的男人，是英雄還是惡棍？. October. 20, 2022 07:51. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 19日，以酷似外星技術的電腦特技（CG）和絢爛的動作全副武裝的好萊塢大片上映。這就是電影《黑亞當Black Adam》。該影片在大作失蹤的秋天獨自出征劇場，因此有預測稱，該片將平定劇場。 影片的背景是公元前2600年的古代國家坎達克（Kahndaq）。因國王的暴政而飽受痛苦的奴隸特斯•亞當（道恩•強森飾）有壹天獲得了速度、體力等6種神的能力。他成為了拯救坎達克百姓的英雄。但是隨著亞當濫用這種能力進行報復，魔法師們把他關在永遠的巖石下。 故事隨著在他被封印5000年後蘇醒而正式展開。他將鏟除占領坎達克的外援組織國際幫（Intergang）。如果亞當壹手舉起雇傭兵，雇傭兵就會在燃燒後變成灰燼。從子彈到導彈，非但不會擊中亞當（擁有防彈能力）的身體，反而會四處亂彈。最尖端的攻擊直升機站在其面前也不過小紙壹塊。他是使所有的攻擊都無力化，全身都是武器的英雄界的終結者。 為阻止他暴走而出現的是為世界穩定而活躍的英雄隊“正義協會（Justice Society）”。該協會由大魔法師“命運博士Dr Fate”（皮爾斯•布羅斯南）等4人組成。國際幫對亞當、正義協會對亞當的正面對決是影片最大的看點。上映時間大部分都是華麗的動作場面，讓人連上廁所的機會都沒有。亞當的“無敵”表演將視覺上的快感提升到了最高值。 白人軍事組織掌握中東國家坎達克雖然可以進行政治解釋，但只是稍微觸碰壹下就過去了。與蝙蝠俠、超人等在比較嚴肅的氛圍中講述哲學信息的現有DC電影不同，此次電影作為DC電影來說很簡單。主人公們的美國式搞笑、英雄們的對決方式也讓人聯想到漫威電影。觀看像漫威電影的DC電影也是觀看重點。 最重要的是，即使不裝扮，已經像超級英雄壹樣的道恩-強森飾演英雄，這就有充分的理由讓人走進電影院看電影。而“黑亞當”在電影末尾只是暗示是亞當自己起的名字，在電影中並沒有提及。

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