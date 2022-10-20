俄羅斯核轟炸機侵犯阿拉斯加防空區域……美國出動戰鬥機應對. October. 20, 2022 07:51. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 可以搭載核導彈的俄羅斯戰略轟炸機侵犯了美國阿拉斯加附近的防空識別區，美國出動戰鬥機進行了阻止。有分析認為，在北約進行核威懾演習的情況下，俄羅斯針對美國進行武力示威。因此有人擔心，圍繞烏克蘭戰爭的美俄軍事緊張局面可能會加劇。 俄羅斯國防部表示，兩架“圖-95”戰略轟炸機當地時間17日在太平洋和白令海鄂霍茨克海中立海域上空執行了預定的12小時飛行任務，並遵守了國際飛行規定。俄國防部解釋稱：“太平洋飛行團所屬的米格-31戰鬥機壹起飛行，”“‘圖-95’機組人員進行了飛行中加油的訓練。”“圖-95“是俄羅斯主力遠程轟炸機，可以發射搭載核彈頭的巡航導彈。 美國北美防空司令部18日表示，兩架俄羅斯轟炸機前壹天入侵了阿拉斯加附近的防空識別區。北美防空司令部在聲明中解釋說：“我方探測並追蹤兩架‘圖-95’戰鬥機後，緊急出動F-16戰鬥機，阻止接近。”防空識別區是為了早期識別接近領空的飛機而設定的警戒線。 俄羅斯戰略轟炸機進入防空識別區是在俄羅斯核威脅加劇之際，北約從前壹天開始展開年度核威懾演習“堅定正午”的情況下發生的。 美國國防部發言人賴德18日在新聞發布會上就俄羅斯核威脅表示：“我們沒有看到俄羅斯決定使用核武器的任何征兆，”“美國（對俄羅斯的核劇本）已經做好了充分的準備。”他還強調：“核武力沖突是魯莽和不負責任的，”“美國將繼續密切關註。” 此前，俄羅斯13日進行了包括“亞爾斯”洲際彈道導彈在內的演習。北約秘書長斯托爾滕貝格當時指出：“俄羅斯的此次演習是試驗核武器的例行演習。” 俄羅斯總統普京9月21日發布了第二次世界大戰後首次動員30萬預備軍令，幾天後在簽署烏克蘭4個占領區合並條約時表示，“將動用壹切手段保衛領土”，暗示了使用核武器的可能性。

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