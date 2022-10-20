朝鮮再次炮擊海上緩沖區……6天共發射910發. October. 20, 2022 07:52. by 尹相虎軍事記者、仁川=孔升培記者 ksb@donga.comysh1005@donga.com. 朝鮮繼18日深夜（150多發）之後，19日白天（100多發）再次公然違反《9·19南北軍事協議》，兩天裏向東部和西部海域的“北方界線”以北緩沖區共發射350多發炮彈，展開了猛烈的挑釁攻勢。當天在延坪島能聽到炮聲，同時還有住宅的窗戶晃動，居民們陷入了不安之中。此前，朝鮮在14日也曾向東部和西部海域緩沖水域內進行炮擊（560多發）。僅6天時間，朝鮮就向禁止射擊區域發射了910多發炮彈。據悉，朝鮮在接連不斷的炮擊挑釁中使用了122毫米放射炮等。 朝鮮19日上午和下午兩次以總參謀部發言人的名義表示：“敵人18日在南江原道鐵原郡前沿壹帶發射數十枚放射炮，19日上午又在我軍第5軍團前沿壹帶發射10多枚放射炮，進行了軍事挑釁。我方對此進行了強有力的威脅警告射擊。”韓國軍方認為，朝鮮主張的“挑釁”是指駐韓美軍正在實施的多管火箭炮系統（MLRS）射擊演習。該演習遵守《9·19協議》，在軍事分界線5公裏以南進行，但朝鮮再次找茬強行炮擊挑釁，可能是想將《9·19協議》面臨被廢除危機的責任轉嫁給美國。 分析認為，朝鮮有意通過此舉誘導韓美、南南矛盾，引誘韓國政府先廢除《9·19協議》，為後續挑釁積累名分。據分析，朝鮮此舉也是為了以對南戰術核武器威脅為武器，制造前方的軍事緊張氣氛，從而削弱韓美軍方的實彈射擊訓練。 朝鮮向西部海域海上緩沖區進行炮擊的19日白天，仁川市甕津郡延坪島充滿了緊張感。延坪面事務所下午1點左右播音說“從北方傳來炮擊聲，請傾聽村莊廣播”，1小時30多分鐘後炮擊結束。 居民A某（50多歲男性）說：“最近朝鮮反復進行炮擊，不少人想起12年前（炮擊挑釁）的噩夢，感到不安。”海警當天還向在附近海域作業的漁船發送了內容為“為了安全，請立即進港”的短信。

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