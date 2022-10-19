布林肯：“習近平領導的中國更具攻擊性……臺灣問題將出現困難局面”. October. 19, 2022 07:46. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國國務卿布林肯（照片）當地時間17日表示：“如果（和平解決臺灣問題的）承諾正在發生變化，很不幸，預計今後（美中之間）將出現非常困難的局面。”中國國家主席習近平16日在中國共產黨第二十次全國代表大會開幕會的工作報告中強調了統壹臺灣的意誌，並打開了使用武力的可能性。隨後，美國拜登政府發出了不會退出臺灣防禦的信息。 布林肯當天在美國斯坦福大學舉行的對話中，就臺灣問題表示：“中國已經做出了不能再接受現狀的根本決定，決定提前與臺灣的‘統壹時間表’。”他接著指出：“如果和平的方法行不通，中國會采取強制性的方法，如果該方法行不通，中國會為了實現（臺灣統壹）目標而使用強制手段。”這意味著習主席將武力入侵臺灣。 他強調說：“這將導致事態的擴大，”“這不僅僅是美國的問題。”他接著說：“如果危機導致臺灣半導體生產中斷，全世界都將面臨經濟危機，”“世界各國在維護臺灣海峽和平與穩定方面有著深刻的利害關系。”分析認為，他是在暗示，美國將聯合同盟韓國等，應對中國對臺灣的武力統壹。關於保衛臺灣問題，他表示：“我們決心根據《臺灣關系法》履行對臺灣的（武器支援）承諾，將支援防禦能力。” 布林肯就拜登政府的中國政策指出：“‘後冷戰’時代已經結束，現在正在進行激烈的競爭，”“我們在習近平領導體制下看到了最近幾年掘起的中國。” 他特別批評說：“（習主席的中國）在國內更加高壓，在海外更加攻擊，挑戰我們的價值和利益。”

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