KAKAO和NAVER應該承擔符合“平臺壟斷”的社會責任. October. 18, 2022 07:33. . 上周末發生的KAKAO癱瘓事件源於壟斷對國民實際生活產生巨大影響的信息通信技術平臺的部分企業沒有盡到相應的責任。KAKAO聊天占國內聊天工具市場的近90%，KAKAO移動占出租車呼叫市場的80%以上。同時引發障礙的NAVER在網絡搜索門戶網站市場上的比重占壓倒性優勢。 由於KAKAO聊天發生障礙，5000萬用戶中斷了日常對話和業務上的溝通。KAKAO子公司運營的出租車呼叫、匯款、結算、配送等20多個服務也無法使用。與KAKAO相關的政府行政服務也停止了。這壹事件確認了在全體國民靠網絡連接的超連接社會中，壟斷平臺的民間企業的失誤如何使整個社會陷入癱瘓的事件。 有過多次預防事態的機會。專家們早就指出，應該加強對主要信息通信技術企業數據中心的政府管理。2018年KT阿峴分公司地下通信區火災事件發生後，政府和國會像通信公司壹樣推進了將數據中心納入國家災難管理設施的立法。但是，由於相關企業的反對，稱“用自身保護措施已經足夠”而告吹。如果法律得以通過，就可以防止運營大多數國民使用的社交媒體，在沒有自己的數據中心的情況下，將服務器集中在特定租賃數據中心，引發史無前例的網絡幹擾事態。 更何況，KAKAO、NAVER等平臺企業運營著即使暫時停止也會給全體國民帶來不便的重要服務，但以是向通信公司借用線路的附加通信事業者為由，適用比KT、SKT等基礎通信經營者更低的安全義務。雖然因此次事件遭受經濟損失的人不少，但由於（對方）是提供免費服務的附加通信事業者，預計很難得到損失補償。 平臺產業具有歸結為勝者獨食、壟斷的屬性。因為使用者越多，集中就越嚴重，收益也越大。這就是平臺企業競爭比韓國激烈的美國、歐盟對“大技術公司”追究更多的責任、為減少壟斷而加緊立法的原因。KAKAO、NAVER等平臺企業因為社會責任重大，為了盡責，應該從根本上改變。

한국어