先發制人攻擊. October. 18, 2022 07:33. . 20世紀有過太多的戰爭。其中不乏具有沖擊性和革新性的戰術和荒唐的戰鬥。其中，令人震驚的戰爭就是1967年爆發的6日戰爭。這場戰爭中，埃及和敘利亞成為主力，約旦、黎巴嫩、伊拉克也齊心協力攻擊以色列，但戰爭在6天後以以色列的勝利告終。阿拉伯所信憑的最強勢力埃及在開戰3天後屈服。 埃及荒唐的失敗的決定性原因，是在開戰的同時，以色列空軍空襲埃及所有空軍基地、使埃及空軍戰鬥力化為焦土的先發制人打擊。西奈半島是如果從天上攻擊則無處可躲的地方。完全掌握制空權的以色列戰鬥機無情地攻擊了在西奈沙漠暴露的埃及軍的戰車、車輛、士兵。以色列空軍的勝利是超出想象的以色列空軍和飛行員的努力和戰術的成果，但就像世界上所有的戲劇性勝利壹樣，如果沒有埃及的幫助（?），是不可能取得的。 考慮到國際輿論，埃及希望得到以色列先發制人攻擊埃及的名分。埃及認為，即使允許先發制人攻擊，空軍的損失也會在20%左右，在做好戰爭準備的情況下，埃及空軍也不允許先發制人。令人啼笑皆非的是，1973年約姆基普爾戰爭時，以色列以同樣的理由允許埃及先發制人，結果差點失去了國家。 在不能無視國際輿論的現代戰爭中，先發制人的攻擊經常成為戰爭責任論的依據。如果是在對方沒有攻擊意誌時或繼續為和平解決而努力時先發制人的話，也有可能這樣。但如果戰爭已經無法避免，再問誰先開火，可能會成為愚蠢的問題。 侵略戰爭也不只是攻擊，國土防禦戰爭也不只是防守。軍隊要善於攻擊和防禦兩方面，只有這樣才能進行防禦戰爭。雖然要阻止戰爭，但防止戰爭的最有效方法是不允許對方獲勝。

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