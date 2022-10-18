女子第壹人！安山在世界杯總決賽中獲得金牌. October. 18, 2022 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. 安山（21歲•光州女子大學）、金優鎮（30歲•清州市廳）成為今年世界最優秀的男女弓箭手。 17日，在墨西哥特拉斯卡拉舉行的2022現代射箭世界杯總決賽女子個人決賽中，安山隊以6比4（28-30、28-27、28-29、28-26、29-28）戰勝崔美善（26歲•順天市廳），在首次參加的世界杯總決賽中獲得了金牌。 安山在去年7月舉行的2020年東京夏季奧運會上成為奧運會射箭史上第壹個三冠王，同年9月在美國揚克頓舉行的射箭世界錦標賽上成為團體賽、混合賽雙冠王。隨著她在決出今年最佳弓箭手的世界杯總決賽上也獲得了金牌，保持了世界最強的位置。2016裏約奧運會團體賽金牌得主崔美善時隔6年再次參加世界杯總決賽，獲得了銀牌。這是她繼2015年獲得金牌、2016年獲得銀牌之後，在總決賽上獲得的第三枚獎牌。 在男子個人賽決賽中，金優鎮以7-1（28-27、30-27、29-29、29-28）的比分輕松戰勝西班牙選手米格爾•阿爾瓦裏尼奧（28歲），獲得了冠軍。這是金優鎮繼2012年東京、2017年羅馬、2018年薩姆松（土耳其）大賽之後，個人第4枚世界杯總決賽金牌。在16日舉行的半決賽中，以1比7負於金優鎮，參加銅牌爭奪戰的金濟德（18歲•慶北第壹高中）以4比6（28-29、30-29、29-29、28-30、28-28）負於東京奧運會男子個人賽金牌得主梅特•加佐茲（23歲•土耳其），未能獲得獎牌。 世界杯總決賽是由世界杯第1~4站冠軍和排名靠前的選手等出戰，決出王中王的大賽。特別是今年沒有舉辦每兩年舉辦壹次的世界錦標賽，原定在中國杭州舉行的亞運會也推遲到了明年，因此本次世界杯總決賽是在今年舉行的大會中分量最重的。

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