“拘禁示威者”引發伊朗監獄燃起熊熊熊烈火. October. 17, 2022 07:28. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 以政治犯及反體制人士較多的伊朗德黑蘭埃文監獄當地時間15日發生了火災。庫爾德族女子馬莎·阿米尼（22歲）因沒有戴好頭巾而被警方帶走、後於上個月16日不明死亡，這壹事件引發的反政府示威已經持續了壹個月。在這種情況下，因壓制人權而臭名昭著的監獄也未能維持治安的事實被曝光，令人擔憂政局不穩。據悉，雖然不確定火災是否與反政府示威有直接關系，但這裏拘留了多數示威參加者，部分在押者高喊反政府示威隊的口號。 據路透社等媒體報道，從15日上午10時開始，監獄內響起了槍聲，並多次傳來爆炸聲。壹名目擊者說：“來了很多救護車，還看到了特種部隊隊員。”部分囚犯向窗外高喊了反政府示威隊使用的“讓哈梅內伊去死”的口號。抗議“頭巾女子不明死亡事件”的示威群眾要求從1989年開始執政34年的最高領導人哈梅內伊下臺，並使用這壹口號。 德黑蘭北部的埃文監獄成立於1972年。當時，巴列維王朝殘酷鎮壓反抗專制君主制的反對派，並將政治犯關押在這裏。1979年伊斯蘭革命後，反對政教統壹統治和伊斯蘭原教旨主義的反政府人士、雙重國籍者、外國人等被關押在此。改革派前總統拉夫桑賈尼的女兒、前議員帕埃澤和著名電影導演賈法爾·帕奈等也因涉嫌煽動反體制而被關進監獄。因間諜嫌疑入獄，最近被決定釋放的美國和伊朗雙重國籍企業家巴庫爾·納馬吉和兒子西亞馬克父子也被關押在這裏後被釋放。美國以拷問等嚴重踐踏人權為由，於2018年對該監獄進行了制裁。 美國總統拜登14日表示，“伊朗應該停止對本國國民的暴力。我們與伊朗的勇敢女性和市民在壹起”，對反政府示威者表示支持。他強調：“世界女性應該能夠穿自己想穿的衣服。誰也不能告訴她們該穿什麽。” 伊朗各地14日和15日也發生了反政府示威。英國人權團體“伊朗人權運動家通訊”14日表示，持續約壹個月的示威導致233人死亡、7000多人被捕。

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