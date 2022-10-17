韓國軍方考慮公開“怪物彈道導彈”“玄武-5”以“警告”朝鮮. October. 17, 2022 07:29. by 尹相虎 軍事記者、崔智善記者 ysh1005@donga.com、aurinko@donga.com. 據悉，在朝鮮公然違反《9·19南北軍事協議》進行無差別挑釁的情況下，韓國軍方正在討論正式公開世界重量最大級彈頭“玄武-5”高威力彈道導彈試射視頻的方案。 軍方表示，如果朝鮮以戰術核武器攻擊威脅等繼續過度的武力示威，將確實公開僅發射壹枚就能毀滅朝鮮指揮部的“怪物導彈”的真實面目。軍方之前在國軍日（1日）紀念儀式上公開了8秒左右的模糊飛行視頻，此外還沒有具體確認過“玄武-5”的實體。 綜合16日《東亞日報》的采訪，韓國軍方正在研究方案，如果朝鮮持續進行全方位、超出危險水平的挑釁，將正式公開“玄武-5”試射畫面。 根據韓國軍方正在考慮的這壹方案，在朝鮮指揮部正在考慮按下針對韓國、裝有戰術核武器的導彈發射按鈕的瞬間，韓方將進行報復，用威力與之比肩的“掩體炸彈”將挑釁原點變成壹片焦土。“玄武-5”型導彈最多可搭載8噸彈頭，可以破壞比地下100米更深的坑道的指揮和戰略目標，穿透力非常強。“玄武-5”導彈比朝鮮的彈道導彈更準確，因此有評價認為，有可能對挑釁原點進行“秒殺”。 朝鮮14日主張，向東部和西部海域緩沖區發射560多發炮彈，是對韓國炮擊的回應措施。朝鮮人民軍總參謀部15日在發言人發表中表示，“13日和14日，也在我軍第5軍團前方地區鐵原郡壹帶捕捉到了敵軍的炮擊情況，因而進行了應對示威射擊，”“今後將采取徹底而壓倒性的軍事應對措施”，預告了後續挑釁。

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