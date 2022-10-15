美國曾要求韓國等共同宣布限制中國半導體的規定. October. 15, 2022 07:23. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 據悉，美國拜登政府要求韓國、日本和歐洲同盟國共同參與宣布向中國限制出口半導體，但韓國等部分國家面露難色。 《紐約時報》當地時間13日報道，“拜登政府數個月來壹直在勸說韓國、日本、荷蘭、英國、以色列等國家和美國壹起出臺對華出口限制規定，”“但是部分國家對切斷與中國的交易猶豫不決，因此拜登政府單獨發表了限制規定。”就像西方對入侵烏克蘭的俄羅斯進行制裁壹樣，美國試圖強調與同盟國壹起限制對中國尖端技術的出口，但由於多個國家面露難色，這壹構想最終告吹。 拜登政府7日公布了對中國超級計算機和人工智能所需的所有尖端半導體以及14納米（1納米等於10億分之壹米）以下的系統半導體、18納米以下的動態隨機存取內存（DRAM） 、128層以上的NAND等存儲器半導體相關設備的出口限制。 據悉，拜登政府在與韓國政府協商對三星電子SK海力士的半導體例外適用出口限制的過程中，要求發表參與對華出口限制的內容。據悉，對此，韓國政府表示，在此次規定的核心超級計算機和人工智能領域，沒有向中國銷售半導體的國內企業，因此參與其中不會有實際利益。 但拜登政府12日發表的《國家安全戰略》報告中也表明了加強對華技術出口管制的方針，因此今後很有可能繼續要求韓國等同盟國表明參與出口限制的意誌。 此外，美國聯邦通信委員會13日表示，計劃通過禁止新批準中國企業華為和中興的通信設備的決議。如果該決議得以通過，華為和中興將無法向美國銷售新的通信設備。

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