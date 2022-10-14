朝鮮發射核巡航導彈……韓國“劃時代地加強延伸威懾”. October. 14, 2022 07:32. by 張寬錫, 申晋宇 jks@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鮮時隔9個月發射兩枚遠程巡航導彈，繼續進行挑釁。朝鮮表示，該巡航導彈是實戰部署在戰術核武器運用部隊的。 朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社13日報道了前壹天在平安南道價川發射導彈的事實，並表示：“沿著設置在西部海域上空的橢圓和8字型飛行軌道飛行了10234秒（2小時50分34秒），擊中2000公裏以遠的目標。”在朝鮮宣稱為“遠程”巡航導彈的3次挑釁中，此次射程最長。 有人擔心，朝鮮最近集中檢查戰術核武器的運用，不久將通過第七次核試驗完成核武器小型化檢驗，進入事實上統籌開發和運用的戰術核武器完成階段。韓國總統室強調：“我軍正在密切關註朝鮮的軍事動向，做好萬全的準備，如果朝鮮進行挑釁，我們將以壓倒性的戰鬥力進行堅決的應對。” 隨著朝鮮的核威脅成為現實，從韓美延伸威懾的劃時代強化到自身核武裝論等，各種應對方法的討論也愈演愈烈。 尹錫悅總統當天在去首爾龍山總統室辦公樓上班的路上，就常態共享美國戰術核戰鬥力的“實質性核共享”等方案表示：“國內和美國朝野就延伸威懾問題提出了多種意見，正在認真傾聽，並仔細分析各種可能性。”這比11日“正在認真聽取和分析韓美各種意見”的回答更有進展。 總統室相關人士也在當天的新聞發布會上表示：“為了應對所有可能性，正在協商、討論並謀求劃時代強化延伸威懾的所有手段和方案。”似乎是說，如果朝鮮強行進行第七次核試驗，意味著朝鮮將追求不同於以往的核威脅能力，因此，應對方向也應該與以往截然不同。 對此，韓國政府壹名核心官員表示：“（韓國的）核心目標是在韓半島周邊地區壹年365天擁有（可以應對朝鮮）的核武器，”“韓美兩國正在就劃時代地加強延伸威懾的方案進行協商。”分析認為這壹表態的意思是，在朝鮮有可能進行包括核試驗在內的進壹步挑釁的情況下，將確保相當於韓國擁有核武器的核遏制力。 美國表示，為應對朝鮮的威脅，將加強延伸威懾。白宮國家安全委員會在當地時間12日發布的《國家安全戰略》報告中強調，“在實現韓半島完全無核化取得可視性進展的同時，為應對朝鮮的大規模殺傷性武器和導彈威脅，將加強延伸威懾力。”

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