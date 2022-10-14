金柱亨：“我還沒有實現我所願的目標”. October. 14, 2022 07:33. by 金正勛記者 hun@donga.com. “我還沒有實現我所願的目標。” 以20歲零3個月18天的年紀成為美國職業高爾夫（PGA）巡回賽歷史上第二年輕的兩冠擁有者的金柱亨（20歲•照片）參加了從13日開始在日本千葉縣印西市的阿卡迪亞高爾夫習誌野鄉村俱樂部（70桿）舉行的PGA巡回賽ZOZO錦標賽。金柱亨在第壹輪出場前接受PGA巡回賽采訪時表示，“進軍PGA巡回賽並兩次奪冠只是我的目標的壹部分。目標更多，只是墊腳石。雖然很感謝現在取得的成就，但是還有很多想實現的東西。” 對於超越自己的偶像“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（47歲•美國）壹事，金柱亨表示“難以置信”。他接著說，“能拿壹次冠軍的人很多，但第二個冠軍往往很難拿，所以第二次冠軍更特別”，“特別是打破伍茲的記錄，對我來說是莫大的榮幸。” 金柱亨認為自己的優點是“能準確地把球放在（擊打到）自己想要的位置上”。金柱亨表示，“因為自己不是長打者，所以要在平坦球道上選定特定位置後擊球。選擇平坦球道的寬闊部分打。我的戰略是，用正確的擊球來代替強力的擊球。”正在努力保持固定揮桿動作的金柱亨表示，“（為了準確擊球）必須消除不必要的動作。得益於這樣的努力，在開球和鐵桿擊球上似乎沒有起伏，壹直保持著良好的擊球狀態。” 經常參加PGA巡回賽的經驗也是讓金柱亨成功的原因之壹。金柱亨在本賽季成為美巡賽正式會員之前，作為非會員參加了11場比賽。金柱亨表示：“獲得了參加PGA巡回賽大滿貫賽事的資格，在各種大賽中偶爾受到邀請，好像有時間適應PGA巡回賽”，“雖然運氣很好，但是壹直夢想著活躍在PGA巡回賽上，這也是成功的秘訣。” 對於首次在日本舉行大賽的金柱亨來說，最難的是飲食。金柱亨說：“好久沒來亞洲國家了，米飯和喜歡的食物很多，太好了”，“想盡情地吃，但現在正在減肥，所以要忍住。這是最難的壹點。”

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