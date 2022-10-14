韓國落選聯合國人權理事國，應查明責任所在. October. 14, 2022 07:32. . 韓國在聯合國人權理事會理事國選舉中落選，未能連任。在爭奪分配給亞太小組的4個理事國席位而舉行的選舉中，韓國獲得123票，僅列第五位。韓國在聯合國人權委理事國選舉中落選，是自2006年首次當選理事國以來的第壹次。韓國還落後於很難視為人權發達國家的孟加拉國、越南等國，真是令人震驚。 聯合國人權委員會是聯合國三大核心機構之壹的核心委員會。繼中國壓迫少數民族、伊朗等中東女性人權問題之後，俄羅斯入侵烏克蘭後爆出踐踏人權事態，其重要性也越來越大。隨著失去人權委理事國的位置，韓國喪失了在國際人權問題上發聲的重要機會。也就是說，朝鮮人權決議等有關韓半島討論和表決，韓國也處於無法參與的境地。 不可否認，韓國過去消極對待朝鮮人權問題，削弱了候選國的地位。韓國從2019年開始連續4次沒有參加朝鮮人權決議草案共同提案國。在國內也實行了禁止對朝傳單法，還強行推進媒體仲裁法案，受到了國際人權團體的批評。 有人指出，在激烈的國際機構選舉戰中，沒有“選擇和集中”戰略，安逸應對也是失敗的原因。外交部決定韓國成為候選國後參與的今年國際機構選舉就達14個。為了只獲得2票而慘敗的國際勞工組織總幹事選舉等，不僅浪費了預算，還提前消耗了投入到其他核心選舉戰的余力。在這種情況下，駐聯合國代表部竟然沒有預料到聯合國人權委員會選舉的落選，真懷疑他們是否正確解讀了選舉局勢。 此次選舉結果必然會對以自由和人權為先導的政府推進“價值外交”產生影響。在新冷戰格局下，反對國際局勢的分裂、以發達國家為中心的人權政策的第三世界國家的反對和牽制也很有可能加劇。現在不是新舊權力展開“歸咎”攻防戰的時候。韓國政府應該徹底查明在聯合國分攤額貢獻度上排名世界第九位的韓國為何能拿到這種成績單的經過和過程，並分清責任所在。為了今後在國際社會中發揮全球中樞國家的作用，這也是必需的復盤。

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