拜登：“中國是美國唯壹的競爭者……美國將盖過中國”. October. 14, 2022 07:32. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者金基龍 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美國總統拜登當地時間12日宣布：“中國是今後10年美國唯壹的競爭者，”“美國將在競爭中超過中國。” 美國白宮在當天公開的《國家安全戰略》報告中表示：“中國是最重大的地緣政治挑戰，”“為了實現重整國際秩序的意圖和目標，中國越來越成為美國唯壹具備經濟、外交、軍事、技術力量的競爭者。”在俄羅斯入侵烏克蘭和威脅使用核武器的情況下，美國明確表示中國是挑戰美國主導的國際秩序的唯壹競爭者，因此備受關註。 白宮表示，不僅要擴大對中國的尖端技術限制，還要加強在中國的核威脅等軍事領域的抑制政策。對於被認為是美中矛盾火藥庫的臺灣問題，他表示，“希望印太同盟國與歐洲壹起合作維護臺灣海峽的穩定與和平”，強調將通過同盟團結來牽制中國。 《國家安全戰略》是拜登總統任期內所有外交戰略的基礎，是最高級別的戰略方針。前白宮國家安全會議資深局長丹尼爾·弗裏德分析說：“《國家戰略報告》中涉華內容是超黨派的，借用了共和黨的語言和創意。”這意味著，即使在11月8日舉行的美國中期選舉中，在野黨共和黨占據議會多數席位，拜登的對華強硬政策也將進壹步加速。 中國國家主席習近平將在確定自己至少三連任長期執政的中國共產黨全國代表大會開幕日的16日公布今後執政期間的對美政策。中國共產黨12日在籌備黨代會的最後壹次會議上，事實上正式宣布了習近平主席的三連任和權力集中。 英國廣播公司（BBC）提出了習近平主席終身執政的可能性，並表示：“習主席統治的中國正在走向極權主義。”彭博社表示：“習主席的‘掘起’正將中國引向與美國的沖突，”“5年來，臺灣問題等軍事、經濟緊張加劇，美中關系將更加嚴峻。”中國官方媒體《觀察者網》表示：“中國今後10~20年間將與美國發生嚴重矛盾。”

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