俄羅斯引發動核擔憂，北約稱將實施“核威懾演習”. October. 13, 2022 07:57. by 巴黎=常駐記者趙恩雅、華盛頓=常駐記者文炳基 achim@donga.comweappong@donga.com. 在對俄羅斯使用核武器的憂慮日益加深的情況下，北約表示將實施“核威懾演習”，使緊張感進壹步加劇。七國集團領導人警告：“如果俄羅斯使用生化武器或核武器，將面臨嚴重的後果。” 北約秘書長斯托爾滕貝格11日在比利時布魯塞爾北約總部舉行的記者招待會上表示，13日將主持北約盟國核政策評估、執行延伸威懾政策的“核計劃集團”定期會議。斯托爾滕貝格表示：“下周將進行北約從很久以前開始計劃的‘堅定正午’演習。”“堅定正午”是北約盟國假設核戰爭每年在歐洲實施的演習。 當天，七國集團領導人與烏克蘭總統澤連斯基舉行視頻會議後，在聯合聲明中警告：“如果俄羅斯使用生化、核武器，將面臨嚴重後果。”據美國有線電視新聞網（CNN）報道，澤連斯基在當天的視頻峰會上再次要求包括防空系統在內的支援。 美國總統拜登11日在接受有線電視新聞網采訪時，就俄羅斯總統普京使用核武器的可能性表示：“我不認為普京會那樣做。”對於“是否討論了俄羅斯使用核武器可能性的緊急對策”的提問，他表示：“有過這樣的討論，”“如果我提到美國會做什麽，這將是不負責任的做法。” 拜登對普京表示：“雖然是理性的行為，但（對烏克蘭戰爭）做出了嚴重的錯誤判斷。他原以為會在烏克蘭受到歡迎，但這是完全錯誤的判斷。”對於將於11月舉行的二十國集團會議上與普京總統舉行首腦會談的可能性，他表示：“這取決於他希望討論什麽。”拜登表示：“普京正在殘忍地行動，犯下戰爭罪，”“目前還沒有找到與普京見面的適當理由。”但他表示，如果希望討論釋放被拘留在俄羅斯的美國籃球運動員布蘭妮·格蘭納，“對話的可能性很大”。

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