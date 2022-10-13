阿爾瓦雷斯轟出“反敗為勝的再見本壘打”……休斯敦太空人隊在ALDS首場比賽中獲勝. October. 13, 2022 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 刷新美國職業棒球大聯盟（MLB）美國聯盟（AL）賽季最多本壘打記錄（62個）的艾倫•澤基（30歲•紐約洋基隊）12日舉行了本賽季首場季後賽比賽。但憑借當天的本壘打，最威名大顯的不是澤基，而是約旦•阿爾瓦雷斯（25歲•休斯敦太空人隊）。 當天，阿爾瓦雷斯在主場美汁源球場舉行的與西雅圖水手隊的美國聯盟分區賽（ALDS•5戰3勝制）第1場比賽中，在球隊以5比7落後的第9局下半局，在2人出局1、2壘有人的情況下，擊出了再見三分全壘打（也叫終結本壘打）。 據MLB官方網站MLB.com透露，在該本壘打出現之前，西雅圖水手隊獲勝的概率是91%，但阿爾瓦雷斯通過壹次揮棒將這壹概率變成了零。在此前的MLB季後賽歷史上，從沒有出現過如此大幅顛覆勝利概率的比賽。 當天，洋基隊在主場洋基體育場以4比1反敗為勝，但澤基沒有擊出安打，只貢獻了1個四壞球上壘、3個三振的平庸數據。取而代之的是哈裏森•貝德（28歲）和安薩裏•裏佐（33歲）各擊出壹個本壘打，使洋基隊時隔2年首次在季後賽上取得勝利。 而在今年首場國家聯盟（NL）分區賽（DS）比賽中，“本壘打擊球手”布萊斯•哈珀（30歲）在381天後留下了犧牲觸擊記錄等，每當需要時都會通過團隊配合得分，最終費城費城人隊以7比6的險勝“衛冕冠軍”亞特蘭大勇士隊，拿下系列賽首場比賽勝利。 在美職棒大聯盟韓國球員中唯壹堅守季後賽舞臺的金河成（27歲•聖地亞哥教士隊）當天在客場與洛杉磯道奇隊的國家聯盟分區賽（NLDS）第壹場比賽中取得了4次有效擊球、1支安打、得1分的數據，但未能阻止球隊以3比5敗北。

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