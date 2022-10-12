拜登：“將提前向烏克蘭提供尖端防空導彈援助”. October. 12, 2022 07:39. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 俄羅斯總統普京因克裏米亞大橋發生爆炸而對烏克蘭全境進行導彈攻擊報復後，美國總統拜登當地時間10日表示，將提前向烏克蘭支援尖端防空導彈。烏克蘭總統澤連斯基當天表示，“要讓俄羅斯軍隊更加痛苦”，預告將對普京總統的報復進行反報復。俄羅斯表示，將回擊西方擴大對烏克蘭事態的介入。 美國白宮當天表示：“拜登總統在與澤連斯基總統的通話中承諾，將繼續向烏克蘭提供包括尖端防空系統在內的支援。”美國正在考慮提前向烏克蘭支援6套遠程地對空導彈系統“NASAMS”。據悉，烏克蘭還要求美國等西方國家支援F15戰鬥機等阻止俄羅斯空襲的攻擊武器。俄羅斯駐美大使阿納托利·安東諾夫表示反對稱：“西方的援助進壹步增加了俄羅斯和北約之間發生沖突的危險。”

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