家長式領導者的命運. October. 10, 2022 07:55. . “啊，火冒三丈！ 炎病啊！下去吧！ 湧上心頭的悲傷啊，妳的所在是下面。”―摘自莎士比亞的《李爾王》 這是《李爾王》第二幕第四場非常有名的臺詞。這是李爾王對分到領土的女兒們越來越忽視自己的處境感到憤怒而說出的話。被翻譯成“炎病啊”的英文原文是“hysterica passio”。在當代，“hysterica”是指子宮。子宮向上湧動、心臟緊繃、最終導致喉嚨燒焦的癥狀，就是“歇斯底裏癥”。是不是和我媽媽們在婆家生活時得的“上火”相似呢？ 李爾王為什麽上火？因為他明白了，曾經強有力的君主受到女兒的背叛，自己成了無用的存在。執意使用具有子宮意義的“歇斯底裏癥”壹詞，難道不是莎士比亞為了讓李爾王表達對女兒的憤怒而故意說的臺詞嗎？ 因此，這個臺詞可以用性別的觀點來解釋。給女兒們土地的瞬間，李爾王的家長權力就無法再發揮力量。對女兒的敵意……考慮到在絕對君主、封建君主時代強大的王者男子性，這是很有道理的解釋。 還有另壹種解釋。這次是歷史觀點。直到《李爾王》的原本第三版，“歇斯底裏癥”用的是“historica”。這壹次，“上火”的根源不是子宮或性別，而是“歷史”的意思。讓我們從歷史的角度來看看失去領土的李爾王的憤怒吧。這是從中世紀封建制向近代社會過渡的過程中出現的絕對權力沒落的標誌。 從性別和歷史兩個角度來看，我們都能看出家長式領導者的命運。無法進入新時代，總是想回到過去，現代的李爾王們至今還在。

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