中南美左派在今年4次大選中全部敗北……席捲中南美地區的“藍色浪潮”

2025年是拉美政治格局近30年來劇變的一年。有評價認爲，隨着1998年委內瑞拉大選中查韋斯當選，溫和左派連續執政的“粉紅浪潮”時代正在走下坡路。右派政權的連鎖執政，即“藍色浪潮”趨勢預計明年也將持續。在2025年中南美舉行的4次大選中，左派候選人全部敗北，在中南美20個國家中，右派（10個國家）和中立（1個國家）傾向的政權佔據過半議席，扭轉了戰局。他們依靠美國總統特朗普的支持，展開強有力的反攻，承諾解決經濟困難和犯罪、毒品問題，掌握了政權。● “右派得勢，但經濟、治安不會得到改善”在24日大選計票結束的洪都拉斯，保守傾向的候選人阿斯富拉獲勝，中南美左派勢力將捧起“2025年大選全敗”的成績單。明年1月就任的阿斯富拉是右派傾向候選人，強調與美國合作、實行親企業政策。除洪都拉斯外，智利、玻利維亞、厄瓜多爾等今年舉行大選的中南美國家，右派或中立傾向的候選人也取得了勝利。分析認爲，中南美左派退潮現象是因爲受到暴力犯罪和非法移民者增加、物價上漲後民心背道而馳的影響。韓國外國語大學國際地區研究生院客座教授孫惠賢（音）分析稱：“如果說‘粉紅浪潮’理念色彩較濃，那麼‘藍色浪潮’則具有在治安和飲食問題上對政權進行審判的性質。產業化失敗和犯罪集團的擴散，使整個中南美地區的輿論逐漸右傾化。”在左派政權下經歷嚴重治安惡化的智利，承諾驅逐非法移民和向犯罪地區投入軍隊的強硬保守傾向的候選人卡斯特取得了勝利。在左派政權執政20年的玻利維亞，也是中立傾向的自由市場主義者帕斯在上個月就任總統。帕斯就任後表示，“理念不能滿足餐桌”，強調了打破經濟困難、剷除腐敗、改善與美國的關係等。厄瓜多爾在今年4月舉行的大選中，國民支持的是動員軍隊鎮壓黑幫的諾沃亞總統的鐵腕統治。這些國家的共同點是，特朗普不顧干涉內政的爭議，積極支援了親美勢力。特朗普政府在今年10月阿根廷中期選舉前夕，向阿根廷承諾了400億美元的投資和貨幣互換，支持了米萊總統。結果，米萊的執政黨在中期選舉中大獲全勝。中南美右派領導人也強調“本國特朗普”形象，模仿特朗普的反移民政策、強硬應對犯罪、親市場基調等主要政策。米萊今年一年訪問美國超過10次，展示了親密關係。薩爾瓦多總統布克爾把特朗普政府驅逐的非法移民收容在本國監獄，與特朗普表示親近。● “藍色浪潮”明年將進入鞏固階段中南美“藍色浪潮”流有望在2026年進入鞏固期。預計2026年舉行大選的巴西、哥倫比亞、祕魯、哥斯達黎加將展開2比2的勝負戰，預計4個國家都不會發生政權交替。哥斯達黎加和祕魯分別將於明年2月和4月舉行大選，保守傾向的執政黨所屬候選人有望獲勝。右派傾向的圖爾拜參議員今年6月在遊說過程中遭到槍擊身亡，儘管局勢極度不穩定，但執政黨參議員塞佩達的支持率仍居首位。在巴西，重視與中國合作的巴西總統盧拉有望再次當選。與特朗普關係密切的前總統雅伊爾·博索納羅的兒子、參議員弗拉維奧·博索納羅開始挑戰大選。面對明年10月的大選，彭博社18日公佈的民意調查中，盧拉以47.9%的支持率大幅領先排在第二位的博索納羅（21.3%）。李智允記者、金成模記者 asap@donga.com、mo@donga.com