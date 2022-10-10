9月服務物價上漲4.2%，創21年來最高……韓國銀行有可能追加“大步伐”上調基準利率. October. 10, 2022 07:56. by 世宗=朴熙昌記者、尹多彬記者 ramblas@donga.com,empty@donga.com. 5%左右的物價上漲率已經持續5個月，消費者經常消費的加工食品10種中有7種價格上漲。上個月，包括外出就餐在內的服務物價比壹年前上漲了4%以上，創下了21年來的最高增幅。隨著高物價狀況的持續，再加上美國加快上調利率的速度，預計韓國銀行將於12日再次采取“大步伐”（基準利率上調0.5個百分點）。 ○ 服務物價上漲率連續3個月保持在4%以上 韓國消費者資源價格信息綜合門戶網站“真實價格”9日顯示，上個月32種多消費加工食品中有22種（68.8%）的價格比前壹個月有所上漲。價格上漲率最高的項目是辣椒醬，上漲了11.7%。辣椒醬方面，主要制造商的出廠價上漲，再加上流通企業打折活動結束，影響也很大。其後依次為可樂（9.6%）、金槍魚罐頭（5.9%）、蛋黃醬（5.1%）、方便面（4.8%）、湯（4.6%）、魚餅、方便米飯（3.1%）。 包括外出就餐在內的服務物價也大幅上漲。統計廳最近公布的《9月消費者物價動向》顯示，上個月服務物價比壹年前上升了4.2%。這是自2001年10月（4.3%）以後的最大漲幅。服務物價上漲率在今年7月14年來首次上升到4%後，連續3個月保持在4%以上。 服務物價調查對象148個品種中，價格比壹年前上漲的品種達83%（123個）。國內團體旅行費上漲24.7%，漲幅最大，國際機票（18.0%）、客輪船票（15.6%）、代駕費（13.1%）、國內機票（11.5%）等漲幅超過10%。在外就餐品種中，漢堡（13.5%）、排骨湯（12.9%）、紫菜包飯（12.9%）、炸醬面（12.2%）、醒酒湯（12.1%）等價格大幅上漲。服務價格壹旦上漲就不會輕易下降，持續影響整體物價。但是政府預測，本月內物價將達到頂點。副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬6日表示：“最晚10月物價會達到頂峰的‘10月頂點論’不會有太大的變化。” ○ 韓國銀行有望第二次邁出“大步伐” 隨著物價持續居高不下，韓國銀行在12日召開的金融貨幣委員會上把基準利率上調0.5%的預測更加有力。韓國銀行總裁李昌鏞最近在國會等場合表示：“我們（韓國銀行）曾預測美國聯邦儲備委員會今年底的最終利率為4%，但現在已經上升到4.4%以上，明年最終利率的預測值也升至4.6%，”“上調（國內基準利率）0.25個百分點的前提條件發生了很大變化。”在美國連續4次采取“巨大步伐（基準利率上調0.75%）”的可能性較大的情況下，如果韓美利率差距拉開至1個百分點以上，不僅是匯率，物價上漲的壓力也會更大。 對外經濟政策研究院院長金興鐘（音）指出：“即使韓國銀行不像美國那樣上調0.75個百分點，也不得不在壹定程度上提高利率，”“重要的是打擊民間的期待通貨膨脹率上升心理。”消費者對壹年後物價水平的預測值——預期通貨膨脹率在上個月為4.2%，連續兩個月呈下降趨勢，但仍然維持著較高的水平。

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