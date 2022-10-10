檢警遲來的“與毒品的戰爭”……對4家江南夜店進行稽查，沒有發現壹起投藥和流通的情況. October. 10, 2022 07:56. by 柳原模 onemore@donga.com. 7日晚10時左右，首爾江南站附近的壹家大型俱樂部。警察、消防、區政府等聚集的聯合毒品管制班闖入了喜歡“周五狂歡夜（指和朋友壹起開心玩樂的星期五夜晚）”的人潮。這是最近3個月裏，在職員等的參與下，毒品正在流通的情況和被舉報的地方。 警方等根據“投擲手法”（隱藏在特定場所，購買者就會去找的手法）進行交易的情報，集中調查了物品保管所、消防栓等。另外，還確認了衛生間垃圾桶裏是否有被丟棄的毒品相關物品。當天投入51人，以4家俱樂部為對象進行了稽查管制，但當天沒有發現壹起吸毒、流通的情況。 最近，檢察機關和警方爭先恐後地宣布“與毒品的戰爭”，開始管制。 警察廳廳長尹熙根今年8月表示“毒品已經滲透到我們的生活周邊”，指示以全國娛樂街為對象全力管制毒品。當天江南站壹帶的管制也是其中的壹環。檢察總長李元錫7日在就任後的第壹次月例會議上表示“最近毒品類犯罪已經超過了臨界點”，指示與警察廳、關稅廳、海洋警察廳等進行全方位的聯合調查。 但專家指出，這是“馬後炮”。建國大學警察行政學系教授李雄赫（音）表示：“早就應該采取包括調查機關在內的泛政府性的措施，但錯過了時機。毒品清凈國家的地位也已經喪失。”法務法人真實毒品專門律師朴鎮實也指出：“2019年‘Burning Sun’事件以後，毒品犯罪劇增，但政府的應對晚了。” 有人指出，以線下管制為主的現行調查方式落後於不斷進化的毒品犯罪，因此實效性不大。西原大學警察學系教授金英植表示：“最近毒品主要通過暗網流通，而國內調查機關的應對停留在20年前”，“有必要采取引進網絡潛入調查等更加積極的應對措施。”

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