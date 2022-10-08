韓國戰爭時期上映的《洛東江》時隔70年復原上映. October. 08, 2022 07:32. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 6日晚，在舉行第27屆釜山國際電影節的釜山海雲臺區電影殿堂，電影《洛東江》首次向大眾公開。該片長44分鐘，制作於1951年6•25戰爭（韓國戰爭）時期，1952年在釜山等嶺南地區電影院上映。這是壹部具有裏程碑意義的作品，表明即使面臨戰爭藝術家們依舊對創作活動傾註熱情。韓國影像資料院最近挖掘了資料院保存庫中的電影原版膠片，並成功復原。 全昌根導演執導的這部電影是6•25戰爭當時制作的14部韓國故事影片之壹，繼2013年《太陽街》（1952年）和2020年《三千萬花束》（1951年）之後，這是第三部被發掘出來的影片。而且與之前發掘的兩部相比，是唯壹壹部沒有影像和聲音損失的電影，因此被評價為具有很高的記錄價值。 電影強調題目是“洛東江”，以悠然自得的洛東江各處為開端。接著，身穿素服的女舞蹈家趙勇子老師來到江邊表演舞蹈。這時流淌的合唱曲是《洛東江》。以“看啊，伽椰、新羅輝煌的歷史”開頭的歌曲，蘊含著洛東江悠久的歷史和6•25戰爭當時發生在洛東江的慘狀。 黑白有聲電影的前半部分展現了赤裸著跳進洛東江玩耍的孩子們天真爛漫的樣子等洛東江壹帶居民和平的日常生活。主人公日令（李澤均飾）自豪地介紹了洛東江的歷史。但是1950年8月朝鮮軍在洛東江所有戰線上發動攻勢後，洛東江壹帶成了廢墟，日令為了保衛祖國而參戰。妻子玉男（崔智愛飾）等待離開的丈夫，在轟炸中喪子。在各個地方都插入了實際戰鬥場面，如實地展現了戰爭的慘狀。 在復原過程中，尹伊桑先生制作電影音樂的事實被曝光，引起了很大的關註。尹老師在詩人李殷相的同名詩中，創作了三個版本的主題曲《洛東江》中電影中第壹首出現的歌曲。據分析，電影中播放的管弦樂曲是1956年尹先生作曲的管弦樂曲《洛東江詩》的原型。

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