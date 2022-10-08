李大浩結束職業選手生涯離開球場. October. 08, 2022 07:31. by 姜泓求 windup@donga.com. 樂天隊的李大浩（40歲）將離開球場。這篇文章真的即將成為現實。8日，在故鄉釜山社稷球場與LG隊的比賽結束後，他將為自己的職業選手生涯畫上句號。這是自2001年9月19日在馬山球場與三星隊的比賽中首次參加壹線隊比賽後，已過去22年時間。 在2021賽季即將到來之際，簽訂了2年合同，提前確定退役時間的李大浩度過了比任何人都火熱的最後壹個賽季。截止到只剩下最後壹場比賽的7日，他的擊球率達到了0.332，此外還貢獻了23個本壘打、100打點。滿40歲以上的擊球手取得100個打點的只有2016年三星隊的李承燁（當時40歲•118分）和今年的李大浩（截至7日共100分）。此外，全明星賽本壘打比賽的冠軍和滿壘本壘打也創下了個人賽季最多的3個。直到最後被稱為“朝鮮的4號擊球手”也毫不遜色。 李大浩從釜山遊泳小學三年級開始打棒球。當時，以“塊頭大”為由將李大浩推薦給棒球部主教練的朋友就是SSG隊的秋信守。此後，李大浩成長為慶南高中的王牌選手，並於2001年被樂天隊在第1輪第二順位（全體第4順位）選中。雖然當時他以投手身份入隊，但肩膀受傷，在2線隊主教練禹龍得的勸說下轉為擊球手。 雖然他在2006年獲得擊打領域4冠王（擊球率、本壘打、打點、長打力），但最終以12票之差輸給了當年席卷投手三冠王（多勝、脫三振、平均責任失分第壹位）的韓華隊新人柳賢振，遺憾與最有價值球員（MVP）的榮譽擦肩而過。4年後的2010年，在韓美日職業棒球聯賽歷史上首次連續9場比賽創下本壘打紀錄的李大浩成為擊打領域7冠王，最終親吻了MVP獎杯。 在日本職業棒球（NPB）方面，李大浩不僅兩次入選太平洋聯盟最佳9人陣容，2015年還成為首位獲得日本大賽（總決賽）MVP的韓國人。為了實現進軍美國職棒大聯盟的夢想，他甘願簽下Split Contract（非保障型合約），穿上了西雅圖隊的隊服。作為韓國擊球手，他成為第壹個韓美日三個職業棒球賽場都效力過的球員。結束5年海外生活的李大浩在2017年以當時最高金額4年150億韓元再次與樂天隊簽約，回到了國內。他在國際大賽上的表現也總是名副其實。2015年世界棒球壘球聯合會（WBSC）超級12強賽與日本隊的半決賽第9局下半局，他的適時安打成為膾炙人口的經典場面。 只是他最終沒能踏上韓國大賽（總決賽）的舞臺。奪冠後在社稷球場與球迷們壹起喝酒的夢想遺憾未能實現。8日的退役儀式結束後，李大浩的球衣號碼（10號）將成為樂天隊的榮譽背號。這是繼已故的崔東原（11號）之後，球隊史上的第二個榮譽背號。

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