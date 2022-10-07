拜登致信尹錫悅稱“圍繞通脹法案暢開磋商”……解釋為“關照韓國”還為時過早. October. 07, 2022 07:22. . 美國總統拜登在致尹錫悅總統的親筆信中說：“我非常了解對削減通貨膨脹法案的擔憂。韓美之間將以坦誠、開放的心態繼續進行磋商。”韓國總統弘報首席秘書金恩慧解釋稱：“這表明了今後將關照韓國企業的意誌。”在這種情況下，美國財政部表示，為了制定削減通脹法案的詳細實施程序，將著手收集意見，因此，韓國產電動車歧視爭議能否得到解決備受關註。 拜登總統的親筆信作為隨時可以通話的同盟國首腦之間的溝通方式，多少有些不自然。因此，有觀察人士說，這可能是為了平息韓國在野黨提出的“外交慘案”爭議而做出政治努力的結果。對於沒有提出具體的解決方法或探索方向性的信息，難以輕易點頭認可。因為這只是美國總統親自表明的意向，今後美國會采取什麽樣的具體措施還有待觀察。 韓國政府內外有觀察人士認為，拜登政府的態度已經擺脫了此前美國當局對韓國提出問題表示“理解憂慮”態度的水平，現在已向“尋求解決方法”的方向轉變。事實上，美國國內擔心因削減通脹法與同盟不和諧的呼聲也越來越高。《華爾街日報》報道說：“削減通脹法引起了亞洲和歐洲同盟國的憤怒，在旨在牽制中國的同盟之間加劇了緊張。” 正好美國財政部將在年末之前為實施削減通脹法案征求意見，其項目中包括歧視韓國產的核心“北美產”的地區範圍和“最終組裝”的定義等爭論焦點。如果國會不修改削減通脹法，行政部門在法律實施過程中能發揮多大的靈活性還是個疑問。作為韓國政府，不僅要通過韓美磋商機制，還要通過多種渠道提出糾正意見，並最大限度地反映出來。 在美中戰略競爭演變成全方位霸權戰爭的情況下，拜登政府主張為牽制中國而團結同盟和友邦。雖然眼下面對中期選舉，很難無視國內“美國第壹”風潮，但也不能放任同盟背道而馳的事態發生。但即便如此，也不能輕易斷定美國會“關照韓國”。為了不讓美國今後被保護主義所左右，也不應該排除對違反世界貿易組織和自貿協定的原則性應對。

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