姜受延特別展下月在英國舉行……將介紹44部韓國電影. October. 07, 2022 07:23. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 在英國倫敦韓國電影節上將舉行演員姜受延特別展。 韓國駐英文化院6日表示，將在下月3日至27日舉行的第17屆倫敦韓國電影節上，向英國觀眾展示包括姜受延特別展在內的恐怖電影、紀錄片、獨立電影等44部韓國電影。電影節將在倫敦、曼徹斯特、蘇格蘭格拉斯哥等地舉行。 紀念今年5月去世的世界明星姜受延所積累的電影業績的特別展將放映故人在1987年威尼斯國際電影節獲得最佳女主角獎的《借種》、莫斯科國際電影節最佳女主角獎獲獎作品《揭諦 揭諦 婆羅揭諦》（以上導演林權澤）以及張善宇導演的《去賽馬場的路》等5部影片。前釜山國際電影節執行委員長金東浩和電影《寄生蟲》英文翻譯家達西•帕克特等將出席，重溫她留在韓國電影史上的痕跡。 電影節整體開幕作品是崔東勛導演的最新作品《外星+人第壹部》。閉幕作品是金漢瑉導演的《閑山：龍的出現》。兩位導演將親自參加電影節，與英國觀眾見面。 由世界巨匠日本導演是枝裕和執導，演員宋康昊在戛納電影節上獲得最佳男主角獎的《掮客》也將上映。女性電影部門還將介紹金定恩導演的《景雅的女兒》、金東元導演的紀錄片《第二次遣返》、李智恩導演的獨立電影《秘密山坡》。 韓國駐英文化院院長李正宇（音）表示：“在此次電影節上，我們將在紀念姜受延演員的業績的同時，連續放映講述特拉法加海戰英雄尼爾森提督的故國李舜臣將軍海戰的《鳴梁海戰》和《閑山：龍的出現》，提高英國人對韓國歷史的關註度。”

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