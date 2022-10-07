美聯儲人士斷然拒絕調整利率上調速度的期待. October. 07, 2022 07:34. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國聯邦儲備委員會有可能調整利率上調速度的期待在市場上擴散後，美聯儲理事們強調了遏制通貨膨脹的意誌，斷然拒絕了市場的期待。 舊金山聯儲主席瑪麗·戴利當地時間5日在接受彭博電視臺采訪時表示：“我們依賴經濟指標。如果經濟指標顯現我們應該看到的東西，到時候（利率上調幅度）就會下調，”“當指標沒有顯現時，我們應該繼續做我們正在做的事情。”彭博社分析說，戴利的意思是“難以退出美聯儲的‘巨大步伐（0.75%）’行動”。 聖路易斯聯儲主席詹姆斯·布拉德在上周標準普爾500指數創下年中最低值等持續暴跌時曾表示：“市場消化了（美聯儲上調利率的信息）並作出了正確的解釋。” 市場之所以對美聯儲的政策轉換抱有希望，是因為英國和澳大利亞央行為了解決嚴重的金融危機的燃眉之急，緊急轉向了放寬緊縮政策的“鴿派行動”。 由於對美聯儲政策轉換的期待感，紐約股市連續兩天上漲。但隨著美聯儲人士的強硬利率上調基調持續，5日壹致小幅下跌。

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