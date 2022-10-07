法院認為“鄭鎮碩緊急對策委員會沒有瑕疵”，駁回李俊錫要求暫停資格的申請. October. 07, 2022 07:29. by 姜炅石 coolup@donga.com. 法院6日駁回了國民力量黨前代表李俊錫要求停止該黨緊急對策委員長鄭鎮碩職務的暫時處理申請。這與8月法院決定停止“朱豪英緊急對策委員長”職務、令執政黨陷入極度混亂時隔41天。消除圍繞黨領導層的“暫時處理風險”的國民力量黨將於明年2月前後召開全黨大會，選出新的黨代表（黨首）。 首爾南部地方法院民事合議51庭（首席庭長審判員黃正秀）當天表示，“根據《國民力量修訂黨章》成立緊急對策委員會沒有實質性的、程序上的問題”，駁回了李俊錫要求停止鄭鎮碩委員長和6名現任緊急對策委員會委員職務的第四次、第五次暫時處理申請。此外，法庭還駁回了李俊錫要求停止國民力量黨黨章修改效力的第三次暫時處理。與8月份的第壹次暫時處理正好相反，實際上是以國民力量黨方面的大獲全勝告終。 到目前為止，李俊錫以緊急對策委員會的構成存在問題為由，提出了5次暫時處理申請。但法院當天承認了上個月國民力量黨修改黨章的效力，認為李俊錫的職位並不是因為修改黨章而喪失的。 國民力量黨對法院的決定喜出望外。鄭鎮碩表示：“感謝明智的判斷，”“將為執政黨確立穩定的領導體制、支持尹錫悅政府而竭盡全力" 。 相反，由於當天的決定，李俊錫復職事實上已經告吹。他表示：“壹直帶著使命感對抗糟成壹團的權力。今後我會更加獨自、孤單地走自己的路。”執政黨內部有觀察人士認為：“李前代表今後的行動將更加艱難。”當天，國民力量黨道德紀律委員會召開全體會議，討論了針對李俊錫的追加懲戒問題。

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