“應對朝鮮挑釁”的玄武導彈第二次失敗……殺傷鏈沒有異常嗎？. October. 06, 2022 07:49. . 韓國軍方4日晚發生在江陵某基地發射的“玄武-2C”彈道導彈因飛行不正常而墜入基地內的事故。作為韓美應對朝鮮中程彈道導彈挑釁的措施，韓軍進行包括1枚“玄武-2C”和4枚陸軍戰術導彈（ATACMS）的聯合地對地射擊，這壹過程中發生了事故。事故中，在導彈推進劑燃燒過程中發生火災，但彈頭沒有爆炸。附近居民被強烈的噪音和閃光嚇了壹跳，徹夜不安。軍方直到5日上午才公開事故事實，並道歉稱，“讓居民們大吃壹驚，對此深表遺憾”。 “玄武-2”導彈最大射程達1000公裏，是韓國軍隊代表性地對地彈道導彈，是應對朝鮮核問題的殺傷鏈的核心武器，因此不得不說，此次落彈事故是是慘痛的失敗。2017年9月朝鮮發射中程導彈後韓軍實施還擊時，兩枚“玄武-2A”導彈中有壹枚在發射幾秒鐘後墜入東部海域。這不禁讓人擔心，韓國軍隊的對朝遏制力是否存在漏洞。在射擊過程中是否存在失誤、武器管理和檢修方面是否存在問題，有必要進行徹底的調查，並重新進行全面檢查。 事故發生後，軍隊的遲緩應對更加令人啼笑皆非。被深夜發生的火災、煙霧、轟鳴聲嚇到的居民們的舉報和咨詢接連不斷。但是，軍方連對居民的“演習”介紹都沒有做好。難怪相關地區的執政黨實權議員也指責軍方不負責任，稱“連壹個災難短信都沒有”。軍方在“玄武-2C”的發射失敗中強調了陸軍戰術導彈射擊和空軍精密轟炸的成功，並強調“這表明已經具備了摧毀挑釁原點的能力和態勢”。但是，對朝還擊的失敗和笨拙的對民應對，不僅沒有讓朝鮮害怕，反而造成了國民的不安。 軍隊的應對不可能每件事都完美。雖然朝鮮作為先發制人的挑釁者享有優勢，但在應對的立場上，韓國必須敢於冒著不利因素。但是，如果從對抗挑釁的武力示威的角度出發，在早就準備好的應對措施上出現漏洞，就等於輸掉了心理戰的氣勢比拼。隨著朝鮮的挑釁變得更加大膽，結束聯合軍演返回的美軍核動力航空母艦也進入了返航韓半島的嚴重時期。這應該成為整頓對朝態勢的契機，使今後不再發生同樣的失敗。

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