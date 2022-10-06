成為“未來科學韓國”主角的發明希望之星. October. 06, 2022 07:49. by 池明勳 mhjee@donga.com. 第43屆全國學生科學發明競賽頒獎儀式於5日下午2時在大田國立中央科學館科學廳舉行，獲獎者等180多人參加了頒獎儀式。由科學技術信息通信部主辦、東亞日報社和國立中央科學館主管的該大會壹直被評價為全國最高水平的小學、初中、高中發明競賽。 來自全國17個市道的13880人參加了此次比賽。參展作品以創意性、探索性、實用性、努力度、經濟性為標準，經過專家們嚴格、公正的審查，包括國務總理獎在內的10名最優秀獎、50名特別獎、100名優秀獎、137名鼓勵獎等共299人獲獎。 忠清北道清州市忠北科學高中1年級學生李浩善（16歲）開發出“可以輕易確認隱形眼鏡的內外翻轉情況的盒子”，獲得了總統獎。慶尚南道昌寧郡遊漁小學三年級學生文在仁（9歲）曾獲得國務總理獎，該學生發明了“消除結水擔憂，提高清潔度的凈水器出水口”。 獲獎作品將從今年12月開始在各市道教育科學研究院巡回展示。國立中央科學館館長李錫來（音）表示：“據我所知，評委們高度評價了兩件作品的商品性，正在試探企業的商品化”，“期待更多的學生對發明產生更多的關心。”從1979年第壹屆大賽開始壹直贊助該活動的hy（原韓國益力多）常務崔東日表示：“能夠與作為培養科學人才的搖籃的該大賽合作43年，感到非常自豪”，“向發明多種新穎作品的全體獲獎者、指導教師和家長表示祝賀。”

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