犁地的女人. October. 05, 2022 07:33. . 唐代詩人戴叔倫的《耕作的女人之歌（女耕田行）》是描寫女人在田裏幹活的明詩。貧困家庭的兩個女兒正在拿著刀耕田種莊稼（持刀斫地翻作泥）。她倆怕別人興許會認出來，用頭巾遮著臉（頭巾掩面畏人識）。“還沒結婚的哥哥入伍當兵去了（長兄從軍未娶嫂）/去年因為家畜瘟疫連牛都死了（去年災疫牛囤空）/因此只好用刀代替牛耕作（以刀代牛誰與同）。”聽到這種情況，詩人感到心痛。更何況，“尋找伴侶的野雞們/打動了白天在山坡上吃午飯的兩位老姑娘的心”（日正南岡下餉歸，可憐朝稚擾驚飛）。 《北學議》的作者朴齊家關註了這首詩喚起的現實。他在1798年寫的《進疏本北學議》壹文中提到了這首詩，講述了女性們在田裏幹活的現實。盡管如此，中國女人們在地裏幹活，這是出於無奈。因為安祿山之亂，男人們被征召入伍，所以沒有在家。但朝鮮卻並非如此。過去的百年是和平時期。問題是那些為了準備科舉而無所事事的書生們。他們的人數超過了10萬人。他們的父親和兄弟也同樣不做農活。“這壹群人占人口過半，現在已有百年。”那麽是誰在種地?是當長工的農民和自己的妻兒。餵牛、耕田、割草、春米等大部分工作，都由閨中婦女承擔。因此，有些村莊聽不到搗衣的聲音，甚至到了沒有衣服可穿、無法遮蓋身體的地步。這是令人悲傷的現實。 朴齊家怕別人知道這種情況，直接向國王進言。“書生是敗壞農事的最嚴重的存在”，把他們淘汰掉吧。但正祖在兩年後離開了人世。回想起來，雖然是令人寒心的歷史，但即使這樣，當時還有人向國王直言，令人多少感到安慰。只有壹丁點。

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