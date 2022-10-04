國軍日. October. 04, 2022 07:49. . 10月1日是國軍日。之所以將這壹天定為國軍日，是因為韓國戰爭（6•25戰爭）期間陸軍第3師團越過38線開始北進。這壹決定反映了戰後南北韓的對立和1950年代的社會氛圍。因此，也有人主張重新指定國軍日。雖然現在不知道，但不知何時統壹後日期可能會改變。 那定什麽日子好呢？雖然討論開始後會有很多意見，但是很難確定讓所有人都滿意的日子。反而像制定國軍日之前壹樣，陸海空軍各自紀念創立紀念日，把顯忠日和10月8日在鄉軍人日打造成包括國軍日活動在內的更有意義的紀念日怎麽樣？ 韓國社會現在需要的是恢復軍隊存在的理由和對軍人的尊重。不能因為過去的尊重是強求的，不能因為過去的軍隊生活很辛苦，有過很多不正當的經驗就貶低國防和軍隊的本然價值。 與凱撒生活在同壹時代的利維烏斯留下了羅馬史。羅馬變得強大後，年輕人討厭軍隊，尋找安逸的氛圍擴散，這是為了警惕這壹點。這個故事令人震驚。羅馬的富強並沒有持續很久。羅馬開始成為地中海強者、富翁的契機是布匿戰爭，在最終勝利150年左右後，形成了平和的氛圍。時隔半個世紀，我們的社會氛圍發生了翻天覆地的變化。 老壹代誤以為，自己在苦難、苦惱、痛苦中得到的教訓會像遺傳壹樣傳給下壹代。他們確信新壹代的錯覺是自己的不滿，欲望是與老壹代不同的嶄新健康的欲望。不是的，那壹半是感情上的反抗，壹不小心就會在瞬間引發危機。也許是利維烏斯努力的成功，羅馬在那之後又堅持了幾百年。西羅馬滅亡後，東羅馬延續了1000年。我們的未來會怎麽樣？

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