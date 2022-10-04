從今天起療養醫院將恢復面對面接觸. October. 04, 2022 07:50. by 金素英記者 ksy@donga.com. 從4日開始，在療養醫院、療養院、殘疾人設施等可以面對面進行“接觸探視”。隨著新冠第六次大流行，從7月25日起在感染脆弱設施內限制接觸探視，已經過了2個多月。 據中央災難安全對策本部3日透露，從4日起，療養醫院、設施、精神病院、設施、殘疾人設施等感染脆弱設施將允許面對面接觸。此前，訪問這些設施的入所者家屬只能隔著丙烯酸板等遮擋板進行面對面“非接觸探視”。但是現在可以互相牽著手聊天了。 訪客在探視前要使用設置在設施內的自檢套裝進行檢查。檢查後等待15分鐘後，如果確認是陰性，就可以進行接觸探視。防疫當局相關人士叮囑道：“探視時壹定要戴口罩，各設施要徹底進行探視前換氣等，遵守基本防疫守則。” 原本只能在必需接受門診治療的情況下才能入住的入所者，從當天開始允許外出和外宿。但是，只有在入所者完成新冠疫苗第四次接種或接種兩次以上後有確診新冠病毒感染的經歷時才能進行。外出和外宿後重新回到設施時，要用自檢套裝進行檢查。 之所以放松感染脆弱設施內的防疫措施，是因為防疫部門認為，目前新冠病毒的流行情況非常穩定。截至3日零時，新增確診新冠患者為1.2150萬人。最近壹周（9月27日-10月3日）平均每天新增確診病例（2.8231萬例），比前壹周（3.1500萬例）有所減少。在易感染設施內發生的集體感染規模，也從8月第四周的3015人減少到9月第壹周的2308人、第二周的1075人，呈減少趨勢。

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