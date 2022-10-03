利用誇張的鑒定評估書進行的全租詐騙案件劇增. October. 03, 2022 07:19. by 李祝福記者 bless@donga.com. 據調查，利用新建別墅幾乎沒有交易經歷，很難知道行情這壹點，通過誇大鑒定評價額的手法，加入全租保證金返還保證保險（全租保證保險）後，不向租房者返還保證金的全租詐騙案件劇增。 據住宅城市保證公社（HUG）2日向國會國土交通委員會所屬議員徐壹俊提交的資料顯示，利用鑒定評估書的全租保證保險事故金額從今年1月到7月共計997億韓元（427件）。其中，利用多戶住宅（別墅）鑒定評估書的擔保事故額達803億韓元，占80.5%。 今年1~7月，利用鑒定評估書的保證事故額比2018年的8億韓元多出約125倍。這已經超過了2021年壹年的事故額（622億韓元）和事故件數（251件）。 全租保證保險是租房者（加入者）在全租合同期滿後，如果不能從房東那裏得到全租保證金，HUG等機構代替支付（代位償付）後向房東申請的商品。HUG的新建別墅與公寓不同，市價不明確，因此鑒定評估書的價格直接認定為市價。這時，如果金額被誇大，全租保證金就會成為比買賣價高的“空罐全租”，即使以後房東處理住宅，租戶也不能完全回收全租金。 有人指出，如果房東、公認中介師、鑒定評價師等共謀全租詐騙，提高鑒定評價額，就要進行處罰，防止再次發生。韓亞鑒定評估法人鑒定評價師吳學宇（音）表示：“這是利用新建別墅行情不明確而發生的道德敗壞現象”，“如果故意性明確，將籌備制度性處罰依據，但也需要專家的自凈努力。”

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