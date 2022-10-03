連續6個月出現貿易逆差……外匯危機後25年首次出現這種狀況. October. 03, 2022 07:19. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 9月份的貿易收支逆差超過5萬億韓元，貿易逆差已持續6個月。這是自1997年接受國際貨幣基金組織（IMF）救濟金融的外匯危機後，時隔25年再次出現赤字。有分析稱，今年全年貿易逆差規模接近500億美元，將創下歷史最高紀錄。隨著韓國經濟增長引擎貿易動搖，經濟蕭條的憂慮越來越大。 2日，據產業通商資源部透露，9月份的出口額為574.6億美元（約83萬億韓元），比去年同期增加了2.8%，進口額為612億3000萬美元，增加了18.6%。進口比出口大幅增加，貿易收支出現了37.7億美元的逆差。 特別是支撐韓國貿易的半導體出口連續兩個月減少。曾是賺取外匯地盤的對華出口連續4個月出現逆差。雖然上月扭虧為盈，但與去年同期相比，出口減少趨勢已經持續了4個月。受半導體和中國沖擊的影響，整體出口增長率跌至個位數。相反，由於烏克蘭戰爭，石油、煤炭、天然氣等三大能源進口額同比劇增81.2%。有人擔心，如果貿易赤字持續下去，與外國來往的商品、服務交易的總體結果—經常收支也有可能轉為赤字。 今後的前景也不容樂觀。韓國經濟研究院在2日發表的《2022年貿易收支展望及啟示》中分析說，今年的貿易赤字將達到歷史最高值480億美元。韓國經濟研究院經濟政策室室長秋光浩（音）表示：“為了穩定海外資源開發等供應網穩定和誘導海外保留企業資產回到國內、擴大與主要國家的貨幣互換規模等穩定匯率，需要做出政策上的努力。”

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