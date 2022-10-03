英國學者：“天然氣管道受損之後，俄羅斯的下壹步是切斷‘海底光纜’”. October. 03, 2022 07:19. by 洪禎秀 hong@donga.com. 有觀察人士認為，俄羅斯上個月故意破壞連接德國的天然氣管道的疑惑越來越大，俄羅斯下壹步有可能切斷海底光纜。也就是說，繼天然氣輸送管道之後，西方國家的另壹個核心基礎設施也將受到攻擊。 英國開放大學教授約翰·諾頓當地時間1日在英國《衛報》投稿中聲稱：“普京總統遲早會瞄準海底光纜，”“俄羅斯軍隊總司令官格拉西莫夫總參謀長的核心構想是，在開槍前在社交媒體上散布假新聞，降低對方的士氣。”格拉西莫夫從2013年起提出“混合戰爭”的基調，強調了網絡戰爭的重要性。 還有壹些軍事專家也壹直在提出類似的警告。前北約聯合軍最高司令斯塔布裏迪斯在2017年英國智庫“政策交流”報告中表示：“俄羅斯潛艇在北大西洋深海電纜基礎設施周圍展開了精密監視和目標活動。”英國前財政部長蘇納克也警告稱：“公海上的電纜在適用海洋法模棱兩可，明顯容易受到攻擊和幹涉。” 此外，中國政府對俄羅斯天然氣管道泄漏疑惑表示擔憂，要求“應該進行公正、專業的調查”。中國常駐聯合國副代表耿爽9月30日在美國紐約舉行的聯合國安理會會議上指出：“如果（相關疑惑）屬實，那麽這是違反國際法偷襲民間設施和海底天然氣管道的行為。”

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